Organisatorische Herausforderung

Teilen

Fleißig gearbeitet wird auf dem Germania-Gelände am Triebweg. Hier wird am Wagen gewerkelt, von dem aus die Turnierleitung ab Freitag den Überblick übers Spielgeschehen behalten soll. © Hackendahl

Seit Monaten ist Germania Klein-Krotzenburg mit der Vorbereitung des Mainpokalturniers beschäftigt. An den 13 Spieltagen gilt es, rund 450 Dienste zu besetzen.

Klein-Krotzenburg – Der Mainpokal ist eine sportliche Institution und eines der größten Fußballturniere im weiten Umkreis. Vom 7. bis 22. Juli ist es wieder soweit. Dann ist die SG Germania 1915 Klein-Krotzenburg auf dem Sportgelände am Triebweg Ausrichter des 48. Mainpokals, der zum zehnten Mal unter dem Namen Sparkassen-Mainpokal ausgetragen wird. Für den Gastgeber ist das nicht nur eine sportliche, sondern vor allem auch eine organisatorische Herausforderung. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten, Dutzende engagierte Mitglieder der Germania sind darin eingebunden.

„Das renommierte und traditionsreiche Turnier ist das Amateur-Fußballturnier mit dem größten Zuschauerzuspruch im östlichen Rhein-Main-Gebiet“, unterstreicht Germania-Vorsitzender Michael Berthel die Bedeutung des Mainpokals. „Wir haben an den 13 Spieltagen rund 450 Dienste zu besetzen. Das gelingt uns vor allem Dank der engagierten Mithilfe unserer Mitglieder. Auch unsere Fußballjugend und die Eltern unterstützen uns“, berichtet Berthel. Doch ohne die Mithilfe von 14 Klein-Krotzenburger Ortsvereinen, die während des Mainpokals ebenfalls Dienste an Theken, Grill und Kasse übernehmen, wäre dieses Großereignis für den Verein nicht zu stemmen. Dafür sind der Germania-Vorstand und das Orga-Team sehr dankbar.

Ehrenamtliche Helfer

Dieser massive Einsatz von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ist notwendig, weil der Mainpokal traditionell die Zuschauer in Massen anzieht. An allen 13 Turniertagen (nur der 15., 16. und 21. Juli sind spielfrei) werden stets mehrere hundert Besucher erwartet. Bei besonders attraktiven Spielen sowie an den Halbfinal- und Finaltagen kann die Besucherzahl sogar vierstellig werden. Und all die Gäste gilt es am Triebweg auch mit Speisen und Getränken zu verköstigen.

Die Durchführung eines Turniers dieser Größenordnung ist nur mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement zu stemmen. Seit 15 Monaten laufen die Vorbereitungen, die maßgeblich von einem rund 35-köpfigen Organisationskomitee in vier Arbeitsgruppen vorangetrieben wurden.

Kosten summieren sich

Das vor 50 Jahren erstmals ausgetragene Mainpokalturnier, das die Germanen letztmals 2012 ausrichteten, wäre auch ohne eine Vielzahl an Sponsoren nicht durchführbar - allen voran die Sparkasse Langen-Seligenstadt. Denn die Kosten summieren sich. Etwa für die Festinfrastruktur, Schiedsrichterkosten sowie der Druck des 128-seitigen Turnierhefts, in dem die Sponsoren natürlich genannt sind. „Ohne diese Unterstützung wäre die Durchführung eines der größten und traditionsreichsten Fußballturniere in Südhessen nicht möglich“, sagt Germania-Schriftführer Dirk Iding. Gleiches gelte für die Unterstützung seitens der Gemeinde Hainburg, die für die Belange des Gastgebers ebenfalls stets ein offenes Ohr habe. Für das Mainpokal-Turnier hat die Germania auch ihre Außenanlagen herausgeputzt. „Beide Außentheken wurden renoviert, die Überdachung erneuert. Und auch die Kabinen und Umkleideräume wurden neu angelegt. Das Kassenhäuschen bekam neuen Außenanstrich“, nannte Iding nur einige der Investitionen in die Platzinfrastruktur.

Zehnter Sparkassen-Mainpokal Am Zehnten Sparkassen-Mainpokal nehmen zehn Aktiven-Mannschaften teil, eingeteilt in zwei Fünfer-Gruppen. In der „Elektro Schwab“-Gruppe A treten die SG Germania Klein-Krotzenburg, Spvgg. Seligenstadt, SV Zellhausen, TSG Main-flingen und SVG Steinheim an. Zur „Edeka Westphal“-Gruppe B gehören TuS Froschhausen, Spvgg. Hainstadt, Sportfreunde Seligenstadt, TuS Klein-Welzheim und Alemannia Klein-Auheim. Die ersten beiden einer jeden Gruppe qualifizieren sich fürs Halbfinale am Donnerstag, 20. Juli. Im Verlaufe des Zehnten Sparkassen-Mainpokals wird auch ein Alt-Herren-Turnier mit ebenfalls zehn Mannschaften, eingeteilt in zwei Fünfer-Gruppen, ausgetragen. Die Vorrunde findet am Samstag, 8. Juli, ab 14 Uhr statt.

» sg-germania-1915.de

Wahrscheinlich bis zur letzten Minute werden die „Germanen“ mit den Vorbereitungen beschäftigt sein, ehe es am kommenden Freitag um 18 Uhr mit einer kurzen Eröffnungszeremonie endlich losgeht und der Ball ab 18.30 Uhr im Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber Germania und der Sportvereinigung Seligenstadt rollt. Im zweiten Spiel des Eröffnungstages trifft die Spielvereinigung Hainstadt auf TuS Froschhausen. (Holger Hackendahl)