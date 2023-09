Rundgang zu früheren Hainstädter Brunnenstandorten

Von: Michael Hofmann

Veranstaltung zu den Tagen der Industriekultur: Hainburgs Bauhofmitarbeiter öffneten noch intakte Brunnenschächte. © privat

Bis 1936 hat die Gemeinde Hainburg ihr Trinkwasser aus mehreren Brunnen bezogen. An den Tagen der Industriekultur konnten Interessierte ehemalige Brunnenstandorte besuchen.

Hainstadt – Zu den Tagen der Industriekultur Frankfurt Rhein-Main organisierte der Heimat- und Geschichtsverein Hainburg einen Rundgang zu einigen ehemaligen Brunnenstandorten im Ortsteil Hainstadt. Aus diesen wurde bis 1936 – der Einführung von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz – das Wasser für den täglichen Haushaltsgebrauch der Menschen gepumpt. Vorsitzender Stefan Becker stellte dabei die Entwicklung vom Ziehbrunnen zur Schwengelpumpe dar. Dank einiger historischer Zeichnungen des letzten Hainstädter Zimmermanns Erich Becker konnte er auch die aufwendige Herstellung eines hölzernen Pumpenstocks erläutern.

Wasserstand höher als vor 30 Jahren

An zwei Stellen ließ Bürgermeister Alexander Böhn die Deckel von noch intakten Brunnenschächten durch Bauhofmitarbeiter öffnen. Die über 30 Führungsteilnehmer konnten die mit Basaltsteinen oder mit Holzmannschen Klinker gemauerten Schächte einsehen und die Tiefe des Wasserstandes messen – 20 bis 40 Zentimeter über der letzten Messung vor 30 Jahren. Der Wasserstand im Ortskern ist stark vom Wasserspiegel des Mains abhängig, und der ist durch das regnerische Wetter und die aktuellen Unwetter in Bayern zurzeit recht hoch.

An einem weiteren Brunnenstandort informierte Klaus Pairan über eine Umweltverschmutzung durch das ehemalige Hainstädter Gaswerk. Bei der Gasherstellung fiel als Nebenprodukt Ammoniak an, das in reiner Form Abnehmer in der Chemischen Industrie fand. Die Ammoniakbehälter, so berichtete Pairan, mussten regelmäßig gründlich gereinigt werden, und dieses Reinigungswasser wurde einfach in eine tiefe Grube geleert. 15 Jahre später war damit einer der Trinkwasserbrunnen verunreinigt. Die weitere Verunreinigung wurde zwar sofort unterbunden, dennoch dauerte es viele Jahre, bis das Wasser wieder sauber war. (mho)