Belasteter Boden wird entfernt

Hainburg - Die Bodensanierung am ehemaligen Güterbahnhof in Hainstadt steht unmittelbar bevor. Dort ist aufgrund der früheren Nutzung durch das Gaswerk das Erdreich verunreinigt.

Die Gemeinde Hainburg will in den kommenden Tagen am ehemaligen Güterbahnhof Hainstadt die noch ausstehende Bodensanierung ausführen. Dies geschieht laut Mitteilung des Bürgermeisters und Baudezernenten Alexander Böhn (CDU) gemäß den Auflagen und des Sanierungsbescheides des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt. Aufgrund der früheren Nutzung als Umschlagplatz für das ehemalige Gaswerk ist das Gelände in Teilen mit teer- und pechhaltigen Bodenverunreinigungen belastet, wie Untersuchungen und Monitoringmaßnahmen ergeben haben. Da in diesem Areal noch eine Fernwasserleitung des Zweckverbandes Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) liegt, die Hainburg und die umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser versorgt, wird die Gelegenheit genutzt, diese auf einer Länge von 200 Metern zu erneuern und in der Lage zu optimieren.

Die Planung der Baumaßnahmen erfolgte gemäß den strengen Auflagen des RP Darmstadt durch das Ingenieurbüro CDM Smith Consult GmbH. Die Baumaßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und mit einer Bausumme von rund 310.000 Euro an die Firma Walter Erdbau und Abbruch GmbH aus Groß-Umstadt vergeben.

Die Bautätigkeiten sollen laut Mitteilung aus dem Rathaus am Donnerstag, 6. April, beginnen und voraussichtlich am 9. April beendet sein. Zum Schutz der Arbeiten und der Anwohner wird ein sogenannter Schwarz-weiß-Bereich eingerichtet, damit kein kontaminiertes Erdreich aus der Baustelle herausgetragen wird. Ebenso wird die Baustelle eingezäunt, damit kein Zutritt durch Unbefugte und keine Gefährdung erfolgen kann. Die Überwachung der Maßnahme erfolgt durch die Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt des RP Darmstadt.

„Diese Arbeiten stellen den letzten Abschnitt der Sanierung des ehemaligen Gaswerks und einen weiteren Schritt zur Neugestaltung des Bahnhofareals dar, welches die Gemeinde Hainburg vor Jahren von der Deutschen Bahn erworben hat“, sagt Bürgermeister Böhn abschließend. (kd)