Sexueller Missbrauch: Auf Spurensuche in der Gemeinde St. Nikolaus

Katholische Kirche

+ © Oehl Auch in der Kirchengemeinde St. Nikolaus kam es zu sexuellem Missbrauch durch einen Priester. © Oehl

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Laura Oehl schließen

Weitere schließen

Im Jahr 1993 verurteilt das Landgericht Darmstadt einen Priester wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Mädchen im Odenwald. Ende der 1970er soll er in Klein-Krotzenburg denselben Tabubruch begangen haben.

Klein-Krotzenburg – Eine Studie bringt im März zutage, was viele bereits gewusst, doch wenige in diesem Ausmaß vermutet hatten: Zahlreiche Mitarbeiter der katholischen Kirche, genauer im Bistum Mainz, haben in den vergangenen Jahrzehnten oft mehrfach Menschen sexuell missbraucht. 181 Beschuldigte und 401 Betroffene wurden ermittelt, die Geschädigten waren zum Tatzeitpunkt zwischen drei und 62 Jahren alt (siehe Kasten).

Ein umfangreicher Teil der EVV-Studie befasst sich mit dem Fall von „Priester 509“, so haben ihn die Studien-Autoren genannt. Ein Mann, der sich als Pfarrer und Dekan im Odenwald mehrfach und über Jahre hinweg an Mädchen vergangen hat. Die Zahl der Betroffenen schwankt, laut Studie waren es 14 vorrangig Jugendliche. Nicht alle von ihnen kamen aus dem Odenwald, auch in der St.-Nikolaus-Gemeinde im Hainburger Ortsteil Klein-Krotzenburg kam es offenbar zu Übergriffen.

Missbrauch auf Mädchenfreizeit von Klein-Krotzenburger Gemeinde

Nach einer Mädchenfreizeit um 1979 seien die ersten Meldungen zu sexuellem Missbrauch durch den Priester aufgekommen. Dort „war er gegenüber mehreren 13- bis 14-jährigen Mädchen übergriffig geworden“, heißt es in der Studie. In einem Fall kam es zu einer „besonders schweren Straftat“ – also sexuellem Missbrauch.

Vera Heck, die damals als 13-Jährige mit dem Priester auf den „Schulendtagen“ der Gemeinde in einem Landschulheim war, erinnert sich an einen Vorfall. Jene Schulendtage waren sogenannte „Besinnungstage“ für Schulabgänger, um Orientierung für ihren weiteren Weg zu finden. Meist begleitete der Pfarrer der Gemeinde St. Nikolaus die Schülerinnen und Schüler, als dieser stirbt, springt „Priester 509“ ein. Wie damals üblich, fuhren Jungen und Mädchen in unterschiedlichen Wochen. Vera Heck erinnert sich, dass die Mädchen nachts mit dem Priester allein im Landschulheim waren.

Dieser ganze Mann war wie besessen, der war ein anderer.

„Ich kam dazu, als der Priester nachts im Mädchenklo stand und eine meiner Freundinnen sich eingeschlossen hatte, um vor ihm zu fliehen. Er stand mit schlagenden Fäusten an der Tür und wollte rein, er hat sie angeschrien.“ Schon mit vier Jahren hatte Vera Heck begonnen, Kampfsport zu machen und daher recht wenig Angst gehabt, erzählt sie. „Ich habe ihn angeschrien und gesagt, er wäre hier falsch. Dann hat er mich zurückgeschubst und ist aus der Mädchentoilette verschwunden“, erinnert sie sich. Die Situation sei ihr damals sofort klar gewesen. „Seine Augen waren starr. Dieser ganze Mann war wie besessen, der war ein anderer.“

Später erzählt das Mädchen ihr, was passiert war: Der Priester habe ihr an die Brust gefasst und versucht, sie an die Wand zu drücken. Daraufhin sei sie weggerannt und habe sich in der Toilette eingeschlossen. Die Studie berichtet von Übergriffen auf mehrere Mädchen, auch Vera Heck spricht von rund sechs betroffenen Mädchen während der Schulendtage.

Priester kam in Klein-Krotzenburger Gemeinde gut an

In der Gemeinde scheint davon unterdessen kaum jemand etwas mitzubekommen. Der Priester kommt bei den Gemeindemitgliedern, besonders bei den Jugendlichen, gut an. Er ist musikalisch, spielt gut Orgel, ist – obwohl er nicht hauptamtlich in St. Nikolaus arbeitet – in der Jugendarbeit aktiv und genießt großes Vertrauen beim Pfarrer der Gemeinde. Auch außerhalb der Gemeindeaktivitäten fährt er mit Jugendgruppen zur Jagdhütte der St.-Nikolaus-Gemeinde im Spessart. „Er durfte das, weil er im Priesterseminar war und das volle Vertrauen beim Pfarrer hatte. Bei uns anderen Jugendlichen gab es da eher Misstrauen, dass etwas passieren könnte. Wir durften da nicht allein hin“, erinnert sich ein Bekannter des Priesters (Name ist der Redaktion bekannt).

Auffällig ist seine große Anziehungskraft auf Frauen: Immer wieder ist der Priester, auch in seiner Freizeit, mit jungen Frauen unterwegs. Der Bekannte des Priesters berichtet von zahlreichen spontanen Autoreisen nach Italien oder Frankreich – mal mit Jungengruppen, aber auch als einziger junger Mann mit dem Priester und vier bis fünf minderjährigen Mädchen.

Dass ein Priester sich mit so vielen Frauen umgibt, sei zwar auffällig gewesen, „aber man hat sich dabei irgendwie nichts gedacht“, sagt der Bekannte. Der Priester sei ein sehr kumpelhafter Typ gewesen. „Man war bei ihm jetzt nicht so erstaunt, wie wenn es vielleicht ein anderer gewesen wäre.“ Weder er noch seine Frau, die damals in einer Jugendgruppe des Priesters war, hätten zudem etwas Auffälliges mitbekommen. Das ist auch von anderen Gemeindemitgliedern zu hören.

Ehemaliger Klein-Krotzenburger Pfarrer rät von Anzeige gegen Priester ab

Gegenüber den Studien-Autoren sagt der Priester heute: „Ich habe mir alles genommen an Frauen, was ich konnte und was sich auftat.“ Und: „Ich hätte nie und nimmer katholischer Priester werden dürfen.“ Schon zu seiner Priesterweihe sei es demnach mit sexuellen Kontakten losgegangen.

Nach den Schulendtagen berichtet Vera Heck ihrem Vater von ihrem Erlebnis, der das Gespräch mit dem damals neuen Pfarrer der Gemeinde sucht. Offenbar berichten auch weitere Mädchen ihren Eltern von Vorfällen während der Schulendtage. Der Pfarrer meldet nach Mainz, was er erfahren hat. Von einer Anzeige rät er Hecks Vater ab und bestätigt, dass der Priester „niemals mehr mit Mädchengruppen alleine unterwegs sein wird“. Auch ein Gespräch zwischen dem Priester und dem damaligen Generalvikar Martin Luley findet statt, es geht vor allem um die mangelnde Distanz des Priesters. Später sagt Luley, er hätte von den Vorfällen in Klein-Krotzenburg nichts gewusst.

Anzahl der Betroffenen in Klein-Krotzenburg unklar

Nach einer Anzeige von drei Frauen aus dem Odenwald, wird der Priester 1993 „wegen sexueller Nötigung in vier Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch einer Schutzbefohlenen“ zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. In Klein-Krotzenburg kommt es offenbar nie zu einer Anzeige. Bis heute ist unklar, wie viele Mädchen in St. Nikolaus tatsächlich betroffen sind. (Von Laura Oehl)