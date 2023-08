Singer-Songwriterin Livia veröffentlicht im September ihr zweites eigenes Lied

Von: Lucy Gruß

Neben dem Gesang spielt Livia Trageser auch Klavier und Gitarre. Die Instrumente im Hintergrund gehören ihrem Vater, der sie zur Musik gebracht hat und mit Livia ihre Songs produziert. © Gruß

Die 20-jährige Hainburgerin Livia Trageser steht nicht nur auf der Bühne, sondern schreibt eigene Texte und Melodien.

Hainstadt – „Und wenn es nur fünf Menschen hilft, dann reicht das schon“. Die 20-jährige Singer-Songwriterin Livia Trageser aus Hainstadt, die unter dem Namen Livia auftritt, schreibt ihre Lieder vor allem, um anderen Menschen in schweren Zeiten Mut zu machen und zu helfen. Mit ihrem Lied „Wrong for you“ gewann sie im vergangenen Jahr den Publikumspreis des Hofa Song Contests.

„Eigentlich singe ich schon immer“, überlegt Livia lächelnd. Seit sie denken kann, habe sie auf Familienfeiern gemeinsam mit ihrer Schwester Alina und ihrem Vater Bernd Trageser, der sie an die Musik herangeführt hat, gesungen. Livias Vater, mit dem sie auch ihre Lieder produziert, spielt selbst Gitarre in einer Band. Etliche Kindervideos beweisen, wie früh Livias Leidenschaft für die Musik bereits aufkam. Mit neun Jahren begann sie, zusätzlich zum Gesang, Klavier zu spielen. Seit drei Jahren spielt sie außerdem Gitarre. Neben etlichen Kindervideos gibt es aber auch Liedtexte, Gedichte und Geschichten, die sie teilweise bereits mit neun Jahren verfasst hat.

„Das Schreiben ist für mich wie eine Art Tagebuch“, erklärt Livia. „Wenn ich irgendetwas aufschnappe, verarbeite ich es in meinen Texten.“ So dienen vor allem Situationen aus ihrem Bekanntenkreis oder aus Büchern und eigene Erfahrungen als Inspiration für ihre Lieder. Der Liedtext schreibe sich meistens ganz von selbst, wenn Livia sich an ihr Klavier setzt oder entsprechende Inspiration gefunden hat. Das könne 20 Minuten, aber auch mehrere Monate dauern. Zu ihren großen Vorbildern gehört unter anderem auch Taylor Swift, insbesondere, weil ihre Texte authentisch und ehrlich seien, sagt die 20-Jährige.

Schwierige Situationen mit Musik verarbeiten

„Es geht uns Menschen eben nicht immer gut.“ Livia möchte gerade schwierige Situationen in ihren Liedtexten verarbeiten. Dann könne man aus einem negativen Erlebnis doch noch etwas Schönes machen, erklärt sie lächelnd.

Ihr 2023 erstes veröffentlichtes Lied „When you lose your best friend“ (Wenn du deinen besten Freund verlierst) handelt vordergründig von Verlust. „Aber jeder hat eine individuelle Geschichte dazu“, ergänzt Livia. Für den Einen sei es womöglich ein Trennungslied, der Nächste interpretiere vielleicht den Verlust einer Freundschaft oder eines Familienmitglieds hinein: „Jeder hört das, was er in seiner Situation hören muss“, bringt Livia es auf den Punkt.

Mit ihren Texten, die vor allem von Liebe und Selbstwahrnehmung handeln, möchte sie auch bewirken, dass man sich in einer schwierigen Zeit weniger allein fühlt.

Positive Reaktionen auf Youtube und bei Liveauftritten

Mindestens 316 Menschen konnte Livia mit ihrem Lied „Wrong for you“ schon begeistern, denn mit 316 Stimmen gewann sie im vergangenen Jahr den Publikums-Preis des Hofa Song Contests in der Kategorie Pop.

Der Wettbewerb wird vom Hofa-College, einer Tontechnik-Fernschule, für Lieder aller Genres organisiert. Doch nicht nur im Voting für den Song Contest zeigt sich, wie positiv Livias Musik angenommen wird. Auf Youtube wurde ihr Lied bereits über 7 000 Mal angeklickt und auch nach Live-Auftritten hätten die Menschen sehr positiv reagiert, erinnert sich Livia glücklich. Selbst, wenn sie die englischen Texte nicht verstünden, gefalle den Zuhörern der Klang ihrer Lieder und ihrer Stimme.

Denn mittlerweile tritt Livia nicht mehr nur vor ihrer Familie, sondern auch vor größerem Publikum auf. So war sie gemeinsam mit der Band ihres Vaters Teil des DRK-Sommernachtsfests in Hainstadt. Seit diesem Jahr singt sie gemeinsam mit ihrem Freund auch auf Hochzeiten oder Taufen Cover-Songs.

Traum: Leben von der Musik

„Es wäre mein absoluter Traum, irgendwann von meiner Musik leben zu können“, sagt Livia. Parallel zur Musik studiert sie Förderschullehramt und wird im Oktober zusätzlich dazu eine einjährige Songwriter-Ausbildung starten. „Musik erfüllt mich einfach, da macht das Lernen auch Spaß“, schmunzelt sie.

Im September wird Livia ihr zweites Lied „Mine“ veröffentlichen. Die Ankündigung des Liedes schließt sie, getreu ihrer Motivation, Menschen helfen zu wollen, mit den Worten: „Ich hoffe, du findest die Stärke, für dich selbst einzustehen und stets du selbst zu sein.“

Auch in diesem Jahr nimmt Livia mit ihrem neuen Song „Mine“ wieder am Hofa Contest in der Kategorie Singer-Songwriter teil. Ihre Musik ist unter anderem auf der Plattform Spotify unter dem Namen Livia zu hören. Hochzeits- und Taufanfragen können per Mail an livias.music@gmail.com geschickt werden. (Von Lucy Gruß)