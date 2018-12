Stillstand beim Thema Kinderfarm

Hainburg - Die Einrichtung einer Kinder- und Jugendfarm mit behördlichem Segen lässt in Hainburg weiter auf sich warten.

Der Gemeindevorstand hatte dem Kinderhaus-Verein dafür eine Fläche am Spielplatz am Ostring in Klein-Krotzenburg angeboten, die dieser jedoch dankend ablehnte. Die Initiatoren halten weiterhin das Gelände im Besitz des BUND an der verlängerten Wiesenstraße für besser geeignet. Dort gibt es bekanntlich Einschränkungen durch den Landschaftsschutz. Um auf dem dortigen Grundstück eine Kinder- und Jugendfarm zu betreiben, müsste die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen und dazu beim Regierungspräsidium ein entsprechender Antrag gestellt werden. Thorwald Ritter (Grüne) kündigte einen Antrag seiner Fraktion an, um diesen Prozess in den gemeindlichen Gremien anstoßen. (kd)