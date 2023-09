Virtueller Club: Wo sich Autoliebhaber austauschen

Den Wissensschatz aus Fachzeitschriften teilt Ralf Schuchmann auf der Webseite seines virtuellen Renault-Alpine-Clubs International. © tku

Der Klein-Krotzenburger Ralf Schuchmann ist Chef des virtuellen Renault-Alpine-Clubs. Dort kommen Autoliebhaber aus Europa zusammen, um sich auszutauschen und die Fahrzeuge zu erhalten.

Klein-Krotzenburg – „Der jährliche Mitgliedsbeitrag entspricht dem Preis von zwölf Weizenbieren“, erläutert Ralf Schuchmann lachend, und die meisten seiner weit über 600 Clubmitglieder kennen diese ernsthaft von ihm durch virtuelle Bierlokalbesuche ermittelte Größe. Diese Einnahmen anstelle von Werbeeinnahmen tragen den virtuellen Renault-Alpine-Club International finanziell. „Beitragszahlungen in Biernaturalien sind aber ausgeschlossen“, sagt Schuchmann.

Er selbst, Jahrgang 1955, lernte den Renault-Alpine-Club kennen, als dieser im Januar 1998 von einem Schweizer als Privatinitiative ins Leben gerufen wurde. Um 2010 übernahm Schuchmann den Club als dessen Chef und führt ihn bis heute – auch als Forenbetreiber und Webseitengestalter. Seine Frau Gabi unterstützt den Klein-Krotzenburger dabei.

Mitglieder aus Frankreich, Australien und der Schweiz

Ziele der virtuellen Gemeinschaft sind der Zusammenschluss der Alpine-Besitzer, Informations- und Gedankenaustausch sowie der Erhalt und die Pflege der Autos und die Hilfe bei der Suche nach Ersatzteilen. Foren erleichtern den Austausch unter den Autoliebhabern und sind, ebenso wie verschiedene Fachzeitschriften, der Wissensschatz des Clubs und seines Chefs.

International ist der Club breit aufgestellt: Über das Mitglied „Claude“ (so der Name im Internet-Forum) ist er seit Jahrzehnten mit dem französischen Forum (8 000 Mitglieder) vernetzt. Darüber hinaus gibt es unter anderem Schweizer Mitglieder und eine „Fraktion“ von knapp zehn Australiern, die ebenso Fans der Marke sind und einen eigenen Sprecher haben.

Nur selten persönliche Treffen

Persönliche Treffen von Clubmitgliedern fanden über die Jahre nur ganz selten statt, und es sei auch künftig wenig geplant, so Schuchmann. Auch ein Besuch der Hauptproduktionsstätte von Renault in Frankreich gestaltete sich wegen fehlender Unterkünfte kaum durchführbar.

So betreut Ralf Schuchmann akribisch wie stetig die Webseite des Clubs, stellt beispielsweise die erforderlichen Infos der Alpines für alle Mitglieder, die sie für ihr Fahrzeugmodell brauchen, ins Netz. „Es ist eine One-Man-Show“, erläutert der Sportwagenliebhaber. Als technischer Zeichner bringt er seine langjährige berufliche Erfahrung mit Technik und Computern in die Vereinsarbeit ein.

Autos früher in Rennen unterwegs

Schuchmann selbst besitzt einen Renault Alpine A310, der allerdings in einer alten Scheune mehr oder weniger in Einzelteilen auf seinen restaurierten Wiederaufbau und -einsatz wartet. Dies sei aber wirtschaftlich derzeit nicht rentabel, meint er.

Die älteren Alpine-Modelle bestehen fast komplett aus Kunststoffteilen. Der neue Renault Alpine A110 kam 2018 heraus, viele Clubmitglieder besitzen ihn inzwischen in der bewährten Leichtbauweise – Gesamtgewicht nur um die 1 000 Kilogramm. Die Modelle der ersten Generation A110, die früher auch bei Autorennen wie in Monte Carlo zum Einsatz kamen, werden heute kaum noch gefahren. Es sind eher kostbare Schätze, geschützt und nur noch selten benutzt. Die zweite Generation A310 ist, vom ersten Baujahr 1971 bis 1985, mit Liebhabern vielfach noch auf der Straße unterwegs.

Klein-Krotzenburger Clubchef sieht Herausforderung in Elektromotor

„Die technische Neuentwicklung wird an einem Elektromotor statt Benziner für den Alpine nicht vorbeikommen“, so Schuchmann. „Nur die 1 000 Kilogramm Gewicht pro Fahrzeug werden dann dank Akku Geschichte sein, und die ‚Diagnosenermittlung und Behandlung’ bei reinen E-Autos sowie die Pflege über Jahrzehnte werden eine echte Herausforderung“, ist der Sportwagenliebhaber sicher.

In den Foren des Clubs dürfte auch darüber diskutiert werden. Nachdem im April der Bundesverband deutscher Alpine- und Renault-Clubs auf Wunsch von Renault aufgelöst wurde, steht Ralf Schuchmann auf seiner Webseite auch Nichtmitgliedern des Renault-Alpine-Clubs International zur Verfügung. Fragen und Kontaktwünsche nimmt er auch telefonisch (06182 66135) oder per Mail an info@renault-alpine.com entgegen. (Von Thilo Kuhn)