Wege und Parkplatz ausgebessert

Hainburg - Eine Summe von insgesamt 41.000 Euro hat die Gemeinde Hainburg in drei kleinere Maßnahmen zur Verbesserung des Ortbildes investiert.

In Absprache mit dem Forstamt Langen und dem Revierförster wurde der alte, zerkleinerte Fahrbahnbelag der Straße „Am Königsee“ verwendet, um den Parkplatz am Waldrand in Hainstadt auszubessern. Der Parkplatz wurde mit einer neuen wasserdurchlässigen, aber dennoch festen Oberfläche ausgestattet. „Somit ist dieser auch wieder bei nassem Wetter, wie jetzt im Herbst, gut benutzbar“, resümiert Bürgermeister Alexander Böhn (CDU). Nicht zuletzt habe dadurch alter Asphalt sinnvoll vor Ort wiederverwertet werden können. „Dies spart Rohstoffe und Geld und schont die Umwelt.“

Außerdem wurde mit Unterstützung der forstlichen Förderung der Fasanerieweg auf einer Länge von 582 Metern grundhaft instandgesetzt. Die Sanierung erfolgte vom Parkplatz (Freie Turnerschaft) am Waldrand bis zum Weiskircher Weg an der Fasanerie (Goldacker).

Wie in jedem Jahr investiert die Gemeinde Hainburg einen Großteil der Erlöse aus der Waldnutzung in die Instandsetzung und Erhaltung der Wege. Dies sei nur durch die gute Zusammenarbeit des Forstamtes Langen und der gemeindlichen Bauverwaltung möglich. „Umso unverständlicher ist es dann, wenn trotz Verbotszeichen der Weg durch Reiter oder – noch schlimmer – durch Wagen, die von Pferden gezogen werden, schnell wieder zerstört wird", ärgert sich der Bürgermeister. Neu hergestellte Waldwege aus wasserdurchlässigem Oberbau benötigten mehrere Wochen, um sich durch natürliche Setzung zu stabilisieren. Die oberste Schicht des Weges sei jedoch kurz nach der Instandsetzung durch Pferdehufe zerstört worden, dies sei nicht mehr zu reparieren.

Eine weitere größere Maßnahme war die Erneuerung des Gehwegs an der Königsberger Straße vom Waldmorgen in Richtung Großsporthalle. Die Böschung entlang des Gehwegs war im Laufe der Zeit abgesackt, dadurch waren größere Schäden an der Gehwegbefestigung aufgetreten. Dort wurde mit Aushub aus der Neuen Ortsmitte die Böschung stabilisiert und danach ein Gehwegbelag aus Verbundsteinpflaster verlegt. Durch die neue Böschung sind zwei kleine neue Aufweitungen an der Großsporthalle und auch an der Ecke Kiefernhain zum Waldmorgen entstanden. Diese sollen, so kündigt Böhn an, jeweils mit einer Sitzbank aufgewertet werden. (kd)