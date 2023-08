Weniger Lesebegeisterung bei Kindern und Erwachsenen

Von: Yvonne Fitzenberger

Leseempfehlungen und Vorlesen gehören zum Repertoire der katholischen öffentlichen Bücherei in Klein-Krotzenburg, die von Gabi Distel (Mitte) geleitet wird. Das wird von Leseratten wie diesen beiden gut angenommen. Aber nicht immer fördern Eltern dieses Interesse und sehen die Ausleihe als eine lästige Pflicht. © Fitzenberger

Lesen bildet, auch den Charakter. Davon ist Gabi Distel, Leiterin der Klein-Krotzenburger Bücherei, überzeugt. Trotz des positiven Effekts besuchen immer weniger Kinder und Eltern die Einrichtung.

Klein-Krotzenburg – Wie es um die Lesekompetenz von Grundschülern steht, beschäftigt Gabi Distel. Sie ist die Leiterin der katholischen öffentliche Bücherei (KÖB) der Gemeinde St. Nikolaus in Klein-Krotzenburg. Und sie registriert immer weniger Kinder, die den Weg zu ihr finden.

Anstoß zum Gespräch ist der im Juni erschienene Artikel, in dem es um die steigenden Zahlen von Grundschülern in Nachhilfeschulen geht. Jutta Schmitt, Franchise-Nehmerin der Seligenstädter Schülerhilfe, hatte in dem Bericht dazu geraten, Kindern immer wieder Leseangebote zu unterbreiten. „Man muss ja nicht immer neue Bücher kaufen, sondern kann Büchereien besuchen“, empfahl sie.

Enge Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen

Eine dieser Anlaufstellen ist die katholische öffentliche Bücherei an der Kirchstraße 10. Das Angebot, das Distel und ihr Team aus Ehrenamtlichen aufgestellt haben, ist breit. Zudem arbeiten sie eng mit Kindergärten und Grundschulen zusammen. Vom Bibliotheksführerschein für die Vorschulkinder bis zu Vorlesestunden – auch für Erwachsene – die möglichen Berührungspunkte sind vielfältig und nahezu unmöglich zu übersehen.

„Außerdem ist die Ausleihe kostenlos“, betont die Leiterin, die bereits in ihrer eigenen Kindheit die KÖB besuchte. Somit ist das Angebot für jeden zugänglich, der einen Büchereiausweis besitzt. Dennoch bemerkt Distel, dass immer weniger Kinder und auch Erwachsene den Weg zu ihr finden. Wer zu einer Lesung oder zu dem momentan laufenden Sommerclub kommt, geht meist mit einem Buch nach Hause. Wird es dann zurückgebracht, werde immer öfter kein neues mehr mitgenommen. „Du hast keine Zeit“ oder „Wir fahren doch in den Urlaub“, hört Distel Eltern sagen, die ihre Kinder – auch wenn sie Interesse an Büchern zeigen – von der Ausleihe abhalten. „Zum Teil geben sie die Bücher auch ohne ihr Kind ab oder stecken es in den Briefkasten“, berichtet Distel. Woran das liege, das kann die Leiterin nur erahnen.

Wenig freie Zeit zum Lesen

Das fehlende Interesse der Erwachsenen färbt zunehmend ab. „Wenn die Eltern kaum lesen, tun es die Kinder auch nicht“, beobachtet sie in ihrem Umfeld und bestätigt damit eine Beobachtung, die auch Jutta Schmitt gemacht hat. Weder sie noch Gabi Distel machen Müttern und Vätern Vorwürfe. „Der Schulunterricht dauert bis in den Nachmittag, und dazu kommen noch die Betreuungszeiten“, listet die Bücherei-Leiterin die Verpflichtungen der Schüler auf. Da bleibe nur noch wenig Zeit und Motivation übrig, ein Buch in die Hand zu nehmen.

Und dennoch sei Lesen wichtig. „Eltern unterschätzen die Bedeutung von Lesen“, sagt Distel. Lesen bereite Jungen und Mädchen nicht nur den Weg, um sich Wissen anzueignen, sondern fördere auch emotionale Intelligenz. „Durch Lesen entwickeln Kinder Empathie“, betont die Bücherei-Leiterin. Bücher ermöglichen Kindern, ein Verständnis füreinander zu entwickeln. Wer liest, taucht in fremde Welten ab und erlebt mit den Helden viele Dinge. „Der Leser lebt mit dem Helden mit“, sagt Distel. Außerdem sammeln Leser Erfahrungen durch die Buchcharaktere. „Wie oft ich mit Pipi Langstrumpf und Jim Knopf unterwegs war“, erinnert sich die Leiterin und schwärmt von den Erlebnissen.

Nachfrage nach fremdsprachigen Büchern gering

Dass es an einer Sprachbarriere liege, das glaubt Gabi Distel nicht. „Wir hatten auch schon Bücher auf Arabisch oder Ukrainisch hier“, erzählt sie. Diese seien aber nicht angenommen worden. „Wäre Interesse an anderssprachiger Literatur da, können wir die anbieten.“ Denn die KÖB reagiert auf Wünsche und Fragen ihrer Leser. Die Ausleihe bietet überwiegend moderne Bücher und neue Literatur. Momentan sei bei den Kindern die Reihe „Schule der magischen Tierwesen“ beliebt.

„Ich möchte mich nicht beschweren“, betont Distel dennoch. „Ich bin auch nicht enttäuscht. Es kommen immer noch viele Kinder und Erwachsene zu uns. Es sind aber spürbar weniger geworden.“ (Von Yvonne Fitzenberger)