Zusammenstoß in Hainstadt: Wer hat wirklich Grün?

Hainstadt - Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag an der Einmündung Hauptstraße/An der Hasenleuchte ereignete, sucht die Seligenstädter Polizei.

Gegen 16 Uhr fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta auf der Straße „An der Hasenleuchte“ und wollte nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Ein 29-Jähriger war mit seinem Peugeot Boxer auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Einmündung regelt eine Ampel den Verkehr. Beide Beteiligte gaben an, Grün gehabt zu haben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 1 200 Euro. (sig)