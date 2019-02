13-jähriger Hanauer an Leukämie erkrankt: Welle der Spendenbereitschaft

Hanau – Der kleine Sven Catalano hat ein schweres Schicksal zu tragen. Von Christian Spindler

Der 13-Jährige Hanauer, der Fußball über alles liebt, angeblich einmal Apotheker werden möchte und sich schon für Kinderrechte engagiert hat, wird seit Monaten in der Kinderonkologie des Universitätsklinikums Frankfurt behandelt. Er hat Leukämie. Vor Kurzem hat Sven eine Knochenmarktransplantation erhalten.

+ An Leukämie erkrankt: Sven Catalano. Die Initiative „Hilfe für Sven Catalano“ um die Kommunalpolitikerin Sandra Polatzek engagiert sich für die Familie. Der Unterstützerkreis und der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Hanau laden nun zu einer Benefizveranstaltung für Freitag, 8. März, ein, teilt Oliver Rehbein. Fraktionschef der BfH in Hanau, im Namen der Initiative „Hilfe für Sven Catalano“ mit.

Zwei Schicksalsschläge in der Familie

Vor einigen Monaten hatte Sandra Polatzek auf die schwierige Situation der Familie Catalano aufmerksam gemacht. Nicht nur Sven ist schwer erkrankt. Sein Vater wurde voriges Jahr von heute auf morgen zum Pflegefall. Mutter Martina musst mit ihrer Arbeit pausieren.

Dank der Hilfe von Freunden und Bekannten verbreitete sich die Initiative von Polatzek schnell. Auch Gina-Lisa Lohfink half dabei mit. Das Rote Kreuz Hanau richtete ein Spendenkonto ein und ermöglichte, dass sich eine „unglaubliche Welle der Spendenbereitschaft“ entwickelte. So konnten für die Familie etliche wichtige Dinge finanziert werden und Svens Mutter wurde überhaupt erst ermöglicht, ihren Sohn in der Kinderonkologie in Frankfurt regelmäßig zu besuchen, berichtet die Initiative „Hilfe für Sven Catalano“.

Zahlreiche Unterstützer

Nun hat die Initiative die Benefiz- und Dankeschön-Veranstaltung initiiert, für die Oberbürgermeister Claus Kaminsky die Schirmherrschaft übernommen hat. Zu den Unterstützern gehört das Team der „Werksküche Frankfurt“ um die gebürtigen Hanauer Chris Ledesma-Müller und Kevin Schindler, das bei der Veranstaltung im Nachbarschaftshaus Lamboy/Tümpelgarten zum Preis von fünf Euro Pasta und Pizza anbieten wird. Der Erlös kommt zu gleichen Teilen der „Hilfe für Sven Catalano“ und dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hanau zugute.

Zu den Unterstützern der Initiative zählen neben dem Rotary Club Hanau und der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde rund ein Dutzend Geschäfte sowie Vereine und Verbände, aber auch viele private Spender. „Die großen Spendenbereitschaft hat uns sehr bewegt und wir sind von ganzem Herzen dankbar“, so Polatzek. Mit dem Benefizabend wolle man Danke sagen, hoffe auf viele Besucher und wolle zu einem weiteren Erfolg der Initiative beitragen.

Die Veranstaltung beginnt am 8. März um 17.30 Uhr im Nachbarschaftshaus. Redner sind neben Initiatorin Polatzek und OB Claus Kaminsky Vertreter von DRK sowie Kinder- und Jugendhospizdienst.

Spenden kann man einzahlen auf das beim DRK eingerichtete Konto „Catalano und Kinder- und Jugendhospizdienst“ (IBAN DE55 5065 0023 0000 1009 17).

