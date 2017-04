Polizei verhaftet mutmaßlichen Automatensprenger

Hanau/Hainburg/Aschaffenburg - Ein 21-Jähriger aus dem Raum Hanau sitzt seit vergangener Woche in U-Haft. Dem Mann wird vorgeworfen, einen Geldautomaten in Aschaffenburg gesprengt zu haben. Außerdem könnte er für eine ähnliche Tat in Hainburg sowie einen Raub in Hanau verantwortlich sein.

In der Nacht zum 13. Januar versucht ein damals Unbekannter einen Geldautomaten im Aschaffenburger Stadtteil Gailbach zu sprengen. Der Maskierte hantiert dazu an dem Gerät und verursacht anschließend eine Gasverpuffung. Der Schaden des Vorfalls liegt bei mehreren zehntausend Euro - der Automat allerdings hält. Die Kripo ermittelt daraufhin und kommt auf die Spur des 21-Jährigen aus dem Raum Hanau. Am vergangenen Donnerstag wird der Mann dann an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Unterstützt von der Kripo Hanau erfolgen Durchsuchungen, bei denen die Beamten auch Beweismittel sicherstellen.

Seit Freitag sitzt der Verdächtige jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird neben der versuchten Sprengung in Gailbach auch ein Aufbruchversuch Anfang März in Aschaffenburg vorgeworfen. Außerdem prüfen die Beamten in Abstimmung mit der Polizei aus Hanau, ob der 21-Jährige auch für einen Sprengungsversuch im November vergangenen Jahres in einer Bank in Hainburg verantwortlich sein könnte. Ein Raubüberfall Mitte März auf einen Baumarkt in Hanau könnte ebenfalls auf das Konto des Mannes gehen. Die Ermittlungen in den Fällen laufen in enger Abstimmung zwischen bayerischer und hessischer Polizei. (jo)

