5000 Euro für Hinweise auf den Brandstifter

Hanau/Rodenbach - Zu einer ungewöhnlichen Maßnahme hat sich Hessen-Forst entschlossen, um einem Brandstifter auf die Spur zu kommen, der immer wieder im Bereich des Staatsforstes zwischen Rodenbach und Neuwirtshaus aktiv ist.

Der Staatsbetrieb lobt eine Belohnung von 5000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung des Unbekannten führen. Zuletzt wurden am Dienstag, 4. April, zwischen 17 und 18.30 Uhr drei Brände im Waldgebiet Leeren gelegt: östlich von Niederrodenbach, an der hessisch-bayrischen Landesgrenze in der Nähe der Hochspannungsleitungen, sowie östlich der A45 unweit des Neuwirtshauses. Der Täter, so teilte Hessen-Forst gestern mit, sei vermutlich mit einem Fahrrad unterwegs. Die Brände gefährdeten nicht nur Waldbesucher und Tiere, sie verursachten auch erhebliche Schäden an Bäumen und anderen Pflanzen. In Absprache mit der Polizei habe man sich daher entschieden, eine Belohnung für sachdienliche Hinweise auszusetzen. Hinweise nehmen jede Polizeidienststelle sowie das Forstamt Hanau-Wolfgang (Telefon 06181/9501913) entgegen. (did)

