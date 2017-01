52-Jähriger randaliert in Tankstelle

Kunde mit Bierflasche beworfen

Hanau - Ein 52-jähriger mutmaßlicher Randalierer hat gestern Abend die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann soll unter anderem einen Kunden mit Bierflaschen beworfen und im Verkaufsraum Reizgas versprüht haben.

Ein 52 Jahre alter Mann soll laut Polizei am frühen Sonntagabend in einer Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Anlage randaliert haben. Dabei habe er den anwesenden Tankstellenpächter angegriffen und mehrere Regale im Verkaufsraum zerstört. Weiterhin soll er einen Kunden mit Bierflaschen beworfen und im Innern der Tankstelle Reizgas versprüht haben, wodurch vier Personen und der 52-Jährige selbst Reizungen im Gesicht und den Augen erlitten. Durch eine gute Personenbeschreibung der Zeugen nahm eine Polizeistreife den Verdächtige am Kurt-Blaum-Platz fest. Er wurde zur Wache gebracht und muss sich nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte verantworten. (jop)

