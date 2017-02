Abriss des Gemeindezentrums Helmholtzstraße ist beschlossen

Groß war das Interesse an einer Diskussionsveranstaltung des Weststadtkreises, bei der in erster Linie Ideen gesammelt wurden für ein mögliches neues Gemeindezentrum mit Jugendtreff. Akute Sorgen bereitet die Zukunft des erfolgreichen „BoxGym“.

Kesselstadt - Wie soll es in Kesselstadts westlichem Teil weitergehen, wenn vielleicht schon im kommenden Jahr das Gemeindezentrum und der Jugendtreff in der Helmholtzstraße abgerissen werden? Für die Weststadt, ein Stadtquartier, das ohne die dort gemachten Angebote möglicherweise noch mehr Probleme hätte, wäre das ein herber Verlust. Von Dieter Kögel

Vor diesem Hintergrund trafen sich engagierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der in der Arbeitsgemeinschaft „Weststadtkreis“ tätigen Organisationen am Montagabend im katholischen Gemeindezentrum von St. Elisabeth, um unter der Leitung der evangelischen Pfarrerin Ute Engel zu diskutieren. Denn der Abriss des evangelischen Gemeindezentrums ist wegen der maroden Bausubstanz bereits beschlossene Sache. Was danach auf dem Grundstück an der Helmholtzstraße neu entstehen soll, „da sind wir noch in der Findungsphase“, räumte die Pfarrerin ein. Allerdings wird diese Findungsphase auch maßgeblich bestimmt von einem engen finanziellen Spielraum, wie es hieß. Doch der sollte die Diskussionen der Bürger am Montagabend nicht beeinflussen. Vielmehr ging es bei dieser Veranstaltung darum, eine Art Wunschliste von dem aufzustellen, was ein neues Gemeindezentrum künftig bieten soll. Das soll dann möglichst in die spätere Planung einfließen.

Bürgertreff und Jugendzentrum – mit getrennten Eingängen – waren unstrittig. Ferner soll das neue Haus Platz bieten für Beratungsstellen und Begegnungen, Seminarräume, auch das Stadtteilbüro könnte in den Neubau einziehen, hieß es. Engagiert wurde auch darüber diskutiert, das neue Gemeindezentrum eventuell durch günstige Wohnungen – beispielsweise für Alleinerziehende – zu ergänzen. Auch, um über Mieten notwendige Einnahmen zu generieren.

Während das Zeitfenster für die künftige Bauplanung noch offen ist, brennt ein anderes Problem auf den Nägeln. Dem boxpädagogischen Projekt „Box-Gym“ unter dem Dach des Jugendzentrums geht das Geld aus, die Finanzierung der drei hauptamtlichen Trainer, die an fünf Tagen pro Woche das Training für die rund 100 jugendlichen Nutzer des Angebotes leiten, ist nur für das erste Jahresdrittel gesichert.

„Ich hätte die Verträge gerne bis zum Jahresende unterschrieben,“ erklärte Pfarrerin Engel. Doch ein Finanzloch von rund 14.000 Euro sei bislang nicht gestopft. Engel bleibt trotzdem optimistisch: „Wir werden es auch in diesem Jahr schaffen.“ Das Boxprojekt ist vor allem dadurch in finanzielle Schieflage geraten, weil die Stadt Hanau ihre Zuschüsse im Zuge der Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen zurückschraubte, um die Vorgaben der Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Hessen einzuhalten. Bislang sind Sponsoren und Spender eingesprungen und haben den Betrieb mit ihrer Unterstützung aufrecht erhalten. Darauf hofft Engel auch in Zukunft.

Denn der Betrieb im „BoxGym“ gehe weit über den sportlichen Aspekt hinaus, wie Antje Heigel, Mitarbeiterin im Jugendzentrum und selbst Boxtrainerin, verdeutlichte. Das Boxtraining sei eingebunden in andere pädagogische Angebote des Jugendzentrums wie Hausaufgabenhilfe, Unterstützung bei Bewerbungen oder der Suche nach Ausbildungsplätzen. Ein schlüssiges Konzept, das seit vielen Jahren funktioniere. Insofern sei es bei einem Neubau auch sinnvoll, Räumlichkeiten für das Boxtraining und das Jugendzentrum unter einem Dach zusammenzuhalten. Allerdings ist neben der Finanzierung bislang auch noch ungeklärt, wo die jugendlichen Boxer trainieren können, wenn das alte Jugendzentrum abgerissen und das neue noch nicht fertig ist. Dieser Frage wollen sich die Gremien im Weststadtkreis nun vordringlich widmen, um zu verhindern, dass 100 Jugendliche „buchstäblich auf der Straße stehen“.