Abrupte Vollbremsung: Acht Menschen bei Bus-Unfall in Hanau teils schwer verletzt

Von: Niklas Hecht

Teilen

Ein Auto nimmt einem Bus in Hanau die Vorfahrt. Der Fahrer bremst geistesgegenwärtig. Die Fahrgäste werden durch den Bus geschleudert.

Hanau - Prellungen und Schürfwunden: Das ist die Bilanz einer plötzlichen Gefahrenbremsung eines Busfahrers in Hanau, die wahrscheinlich einen schlimmeren Unfall verhinderte. Was war passiert? Am Montagnachmittag (3. April) bog ein Kastenwagen der Marke Ford in der Brüder-Grimm-Stadt gegen 17 Uhr von der Eberhardstraße in die Nordstraße ab. Dabei nahm der 35 Jahre alte Autofahrer einem Bus, der in Richtung Freiheitsplatz unterwegs war, auf Höhe der Karl-Rehbein-Schule die Vorfahrt, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage berichtete.

Der 30-Jährige Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig, bremste abrupt ab und verhinderte so einen Zusammenstoß mit dem Ford. Die acht Fahrgäste im Alter zwischen 19 und 68 Jahren wurden durch die Vollbremsung durch den Bus geschleudert. Dabei ging auch ein Trennscheibe kaputt, wie die Polizei mitteilte. Teils schwere Prellungen und Schürfwunden waren die Folge. Sieben der acht Fahrgäste wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Busunfall in Hanau wurden acht Menschen teils schwer verletzt. © 5Vision.News

Bus-Unfall in Hanau: Polizei ermittelt wegen Verdacht der Unfallflucht

Der 35-jährige Autofahrer floh zunächst, kam später aber zum Unfallort zurück. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht nun dennoch gegen ihn. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Hinweise von Zeugen des Unfalls. (nhe)

Erst vor wenigen Tagen hatte es in Hanau gekracht: An einer Kreuzung stießen zwei Autos zusammen. Die Insassen wurden medizinisch versorgt.