Äppelwoifest künftig ohne großes Festzelt

Steinheim - Beim nächsten Bundesäppelwoifest im Steinheimer Schlosshof wird es kein großes Festzelt mehr geben. Dies ist Teil einer neuen Festkonzeption, über die bei der Mitgliederversammlung der 1. Steinheimer Karnevalsgesellschaft (1. SKG), die das Äppelwoifest alljährlich ausrichtet, beraten wurde.

„Das Äppelwoifest soll zukünftig offener gestaltet werden, im Stil eines Weinfestes mit Schirmen über den Festzeltgarnituren“, erläuterten Heiko Lipke und Sascha Podlipny. Ziel sei es, das schöne Schlosshof-Ambiente mehr mit einzubeziehen. Zudem werde das Fest auf drei Tage verkürzt. „Den Festmontag wird es nicht mehr geben. Der kostenlose Eintopf für Rentner wird künftig am Sonntag angeboten“, erläuterte Lipke. Auch die Ehrenbembelverleihung wird künftig sonntags im Rahmen der Äppelwoi-Vereinsolympiade stattfinden. Darüber hinaus will man auch kulinarisch neue Wege gehen und das Essensangebot überarbeiten.

Die Kürung des Bundesäppelwoipaares werde nach wie vor am Samstagabend durchgeführt, auch die Kapelle „Die Obernburger“ solle dann wieder für Stimmung sorgen. Zudem ist geplant, das Kinder-Unterhaltungsangebot zu erweitern. Auch zwei Personalentscheidungen standen bei der 1. SKG an: Die „Leitung des kaufmännischen Bereichs“, wie die Vorstandsposition nun nach der Satzungsänderung heißt, übernimmt Sascha Podlipny, der zuletzt Steinheimer Fastnachtsprinz war. Er übernimmt die Position von Kurt Hüttges, der bis zu seinem Rücktritt im November „2. Vorsitzender kaufmännisch“ war. Die neu gewählte Schriftführerin Melanie Noll rückt für Jennifer Amato in den SKG-Vorstand.

Den geschäftsführenden Vorstand komplettieren der Vorsitzende Heiko Lipke, der „Leiter des technischen Bereichs“, Thorsten Noczinski, Kassiererin Svenja Trageser und Geschäftsführerin Michelle Amato-Richter. Zum erweiterten Vorstand gehören die 2. Kassiererin Sabrina Noll und Sitzungspräsident Edgar Noll. (hoh)