Alle Haushalte bekommen nun eine braune Tonne

Hanau - Rund 80 Prozent der Hanauer Haushalte haben eine Biotonne - derzeit auf freiwilliger Basis. Fortan gilt ein Benutzungszwang für alle. In diesem Zusammenhang hat Hanaus Stadtrat Andreas Kowol (Grüne) nun die Biomüllentsorgung in die Diskussion gebracht. Von Christian Spindler

Der Kritikpunkt: Derzeit wird Bioabfall aus dem Main-Kinzig-Kreis, also auch aus Hanau, ins ferne Thüringen gekarrt. Vor gut 20 Jahren, 1996, wurden die braunen Biotonnen in Hanau eingeführt. Die Haushalte können, müssen die braune Tonne aber nicht benutzen. Das hat sich aufgrund des bundesweit geltenden Kreislaufwirtschaftgesetz geändert. Nun ist die braune Tonne verpflichtend für alle. Wie und wann das umgesetzt wird, darüber ist man sich beim städtischen Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service (HIS) offenbar noch nicht ganz im Klaren. Ein Hindernis: In Mehrfamilienhäusern fehlen bisweilen Stellplätze. Grundsätzlich soll jedoch gelten, so ein HIS-Sprecher, dass nur der von der Benutzung der Biotonne ausgenommen wird, der mittels Antragsformular nachweist, dass er auf seinem Grundstück Eigenkompostierung betreiben kann und auch betreibt.

Den Benutzungszwang für die Biotonne hält Stadtrat Andreas Kowol für den richtigen Weg. Was ihn wurmt: Der Biomüll aus dem Main-Kinzig-Kreis, und damit auch aus Hanau, wird zur Entsorgung in das gut 130 Kilometer entfernte Otzbach nach Thüringen gekarrt. Zumindest das Gros. Ein Unding, meint Kowol. Kritiker sprechen gar von „Mülltourismus“. Kowol und HIS-Chef Markus Henrich würden den Biomüll aus den Hanauer braunen Tonnen gerne in der Nachbarschaft entsorgen: in Maintal, wo ein Zweckverband der Städte Maintal und Bad Vilbel eine Kompostieranlage betreibt. Es gebe dort Kapazitäten, so Kowol, die Stadt Maintal habe „ein entsprechendes Angebot gemacht“. Das Problem: Die Städte und Gemeinden sind zwar für die Leerung der Mülltonne und die Abfallsammlung zuständig, die Entsorgung indes obliegt dem Main-Kinzig-Kreis. Auch beim Biomüll.

Bilder: So sieht es im Müllheizkraftwerk aus Zur Fotostrecke

Mit der Entsorgung der Bioabfälle aus den braunen Tonen hat der Kreis die Firma Veolia beauftragt. Diese betreibt laut Kreissprecher John Carsten Mewes in Langenselbold, Gründau und Schlüchtern drei Standorte, an denen der Biomüll von den Städten und Gemeinden angeliefert wird. Ein kleiner Teil wird in Gründau und Schlüchtern kompostiert, das Gros indes wird weiter transportiert nach Thüringen. „Wie viel dorthin geht, spielt für uns keine Rolle“, sagt Mewes. Dem Kreis gehe es um „die Qualität der Entsorgung nach ökologischen Kriterien“, die man vorgegeben habe - und um eine wirtschaftliche Lösung. Es sei „wirtschaftlich nicht sinnvoll“ die Biomüllmenge aufzuteilen, so Mewes, sprich Hanau beim Biomüll aus der Entsorgungsverpflichtung über den Kreis zu entlassen. Von dem Vorstoß Kowols habe man auch erst über die Presse erfahren, heißt es aus Gelnhausen.

Gleichwohl könnte es ab Ende 2018 eine Änderung geben. Dann läuft der Vertrag mit Veolia aus. Der Auftrag für die Biomüll-Entsorgung wird neu ausgeschrieben. Nicht ausgeschlossen, dass dann auch Maintal, eventuell im Verbund mit anderen, zum Zuge kommt. Man sei grundsätzlich mit der Stadt Maintal „in konstruktiven Gesprächen“, so Mewes. Die Entsorgung der 48.000 Jahrestonnen Biomüll aus dem Main-Kinzig-Kreis hat immerhin ein Kostenvolumen von 5,5 Millionen Euro.