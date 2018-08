Angestrebte Kreisfreiheit Hanaus: „Ein gutes Grundgefühl“

Hanau steuert auf die 100 000 Einwohner-Marke zu und strebt die Kreisfreiheit an. Einen entsprechenden Beschluss wird das Stadtparlament am 20. August fassen.

Hanau - Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) sieht in der von Hanau angestrebten Kreisfreiheit die Umsetzung eines Verfassungsauftrages. Er warnt vor einer Diskussion des Themas „allein unter buchhalterischen Aspekten“. Von Dirk Iding

Lesen Sie dazu auch: HUXIT: Was wird aus den Schulden? Doch eine erste Modellrechnung des Fachbereichs Finanzen zeigt, dass Hanau als kreisfreie Stadt gut dastehen könnte. „Das gibt ein gutes Grundgefühl,“ räumt Kaminsky ein. In ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause am 20. August wird die Hanauer Stadtverordnetenversammlung mutmaßlich mit großer Mehrheit, wenn nicht gar einstimmig, einen Grundsatzbeschluss hinsichtlich der für den 1. April 2021 angestrebten Kreisfreiheit treffen. Eine entsprechende Vorlage hat der Magistrat am Montag auf den Weg gebracht. Sie wurde am Montagabend bereits im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtparlamentes vorgestellt, ebenso wie eine erste Modellrechnung des Fachbereichs Finanzen und Beteiligungen der Stadt Hanau hinsichtlichen der finanziellen Auswirkungen der Kreisfreiheit.

Demnach würde Hanau, wenn es heute schon kreisfrei wäre, seinen Haushalt mit einem Überschuss von neun Millionen Euro abschließen. „Das ist aber keine Haushaltsverbesserung im eigentlichen Sinne,“ schränkte Fachbereichsleiterin Ulrike Mitschke ein, „denn wir reden hier von einem völlig neuen Haushalt, der im Grunde nicht mit unserem heutigen Haushalt verglichen werden kann.“ Und: Die Modellrechnung weist noch etliche Unbekannte auf, weil viele Fragen in der praktischen Umsetzung der Kreisfreiheit noch nicht geklärt sind. Mitschke: „Aber wir haben jetzt ein Rechenmodell, in das wir die jeweils aktuellen Daten einpflegen werden, sodass das Ergebnis am Ende immer präziser wird.“

Dass Hanau laut der ersten Modellrechnung unter den Bedingungen der Kreisfreiheit sein Haushaltsjahr mit einem Überschuss von neun Millionen Euro abschließen würde, wäre laut Mitschke vor allen Dingen auf eine erhebliche Steigerung der Schlüsselzuweisungen von derzeit 56 Millionen Euro auf rund 90 Millionen Euro und auf den Wegfall der Kreisumlage von 36 Millionen Euro zurückzuführen. Auf der anderen Seite kämen auf Hanau als kreisfreie Stadt aber auch Mehrausgaben an anderer Stelle zu, etwa 16,6 Millionen Euro, die als Umlage in den Landeswohlfahrtsverband zu entrichten sind oder 1,5 Millionen Euro, die als Krankenhausumlage zu entrichten wären. Und natürlich der große Brocken der Sozialleistungen, den die kreisfreie Stadt Hanau dann zu tragen hätte. Basierend auf den Fallzahlen aus dem Jahr 2014 geht die Modellrechnung von Kosten in höhe von 40 Millionen Euro jährlich aus.

Leserbilder: Die schönsten Plätze in Hanau Zur Fotostrecke

Allerdings ist die Modellrechnung nicht mehr als eine Momentaufnahme. Denn verschiedene Faktoren sind darin überhaupt noch nicht berücksichtigt. So läuft beispielsweise zur Zeit eine Evaluierung des kommunalen Finanzausgleichgesetzes in Hessen mit der wahrscheinlichen Folge, dass das Gesetz an der einen oder anderen Stelle geändert wird. Ebenfalls noch nicht geklärt ist, wie und in welcher Organisationsform die Stadt Hanau neue Aufgaben, die mit der Kreisfreiheit verbunden sind, etwa im Bereich des Gesundheits- und Veterinärwesens oder beim Brand- und Katastrophenschutz, künftig erledigt. Unklar ist, wie viel Personal neu eingestellt werden muss und ob neue Räumlichkeiten gemietet oder neu gebaut werden müssen.

Für Kaminsky sind die finanziellen Auswirkungen der Kreisfreiheit zwar wichtig, aber nicht der entscheidende Aspekt „dieser epochalen Entscheidung“. Der OB sieht in der Kreisfreiheit vielmehr die Umsetzung eines Verfassungsauftrages und verweist auf Artikel 28 Grundgesetz, der einer Stadt wie Hanau das Recht einräume, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Diesen Grundsatz habe auch das Bundesverfassungsgericht untermauert, wonach der Gesetzgeber das verfassungsrechtliche Aufgabenverteilungsprinzip und den daraus abzuleitenden prinzipiellen Vorrang der Gemeindeebene vor der Kreisebene zu beachten habe.

Kaminsky sieht darin auch einen Hinweis an das Land Hessen, das per Gesetz über die Kreisfreiheit Hanaus entscheiden wird. Man werde Ministerpräsident Bouffier bitten, dem Innenministerium und dem Finanzministerium die Federführung bei den anstehenden Verhandlungen über die Kreisfreiheit Hanaus zu übertragen.