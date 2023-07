Anschlag von Hanau: Minister Beuth verteidigt Einsatzkräfte

Von: Yağmur Ekim Çay

Im Hanau-Untersuchungsausschuss hat Hessens Innenminister Beuth ausgesagt und Vorwürfe zurückgewiesen. Für Kritik sorgen seine Äußerungen zum nicht funktionierenden Notruf.

Wiesbaden - „Zunächst möchte ich den Angehörigen mein aufrichtiges Beileid und meine Anteilnahme aussprechen.“ So beginnt der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) seine Aussage im Hanau-Untersuchungsausschuss des Landtags und ist sichtlich nervös. Der rassistische Anschlag vom 19. Februar 2020 habe Hessen tief erschüttert und sei das „schlimmste Ereignis in der Geschichte unseres Landes“, so Beuth weiter. Es sei wichtig, dass sich der Landtag mit den Fragen der Angehörigen der Opfer beschäftige, und der Untersuchungsausschuss habe bisher eine „tiefgreifende und umfassende Aufarbeitung “ geleistet.

Der Innenminister wird etwa für Versäumnisse der Polizei kritisiert, wie etwa den Notruf, der am Tatabend vorübergehend nicht erreichbar war, die verschlossene Notausgangstür am zweiten Tatort und den Umgang mit den Überlebenden.

Beuth betont im Ausschuss, dass er von der Arbeit der hessischen Polizei überzeugt sei. Er bewertet sie als „insgesamt gut“. Der Abend des Anschlags sei für die Polizeibeamt:innen belastend gewesen, sie seien innerhalb weniger Minuten am Tatort des Anschlags gewesen. Man müsse bedenken, dass es sich um einen Ausnahmefall gehandelt habe, und dass solche Situationen im Nachhinein immer anders bewertet würden. Der Minister erklärt im Ausschuss erneut: „Die rassistischen Morde hätten nicht verhindert werden können.“

Anschlag von Hanau: Kritik an Beuth unter anderem zum Thema Notruf

Kritik an Beuth kommt von den Ausschussmitgliedern, unter anderem zum Thema Notruf. Am Abend des Anschlags wählte der 22-jährige Vili Viorel Paun vergeblich die Nummer 110, als er den Täter verfolgte, und wurde kurz darauf erschossen. Über den Notruf sei Beuth erst nach der Tat informiert worden, als der Vater von Vili Viorel Paun das Thema angesprochen habe. Man könne auch nicht mit Sicherheit sagen, was passiert wäre, wenn er die Polizei erreicht hätte, ob er die Verfolgung abgebrochen hätte. Dass der Notruf in Hanau nicht funktioniere, habe der Innenminister nicht gewusst.

„Sie wussten nicht, dass es keine Überleitung gab. Polizeipräsident Ullman und Ihre Kollegen vor Ort wussten es nicht. Wer hätte das wissen müssen, damit es nicht zu diesem Umstand gekommen wäre?“, fragt Saadet Sönmez (Linke) und kritisiert die Aussage von Beuth zu diesem Thema.

Auch Jörg-Uwe Hahn (FDP) stellt die Frage, ob es nicht die Aufgabe des Polizeipräsidiums vor Ort gewesen sei, für solche Fehler aufmerksam zu sein.

„Wenn man an diese Nacht denkt, kann man im Nachhinein immer ‚hätte sein müssen‘ sagen. Ich tue mich schwer damit, zu sagen, dass das ein Fehler war. Natürlich wäre es im Nachhinein besser gewesen, aber in der Tatnacht hätte man das nicht wissen können“, entgegnet Beuth.

Anschlag von Hanau: „Die Kontinuität der Vertuschung und Verharmlosung geht weiter“

Der Minister war von den Opfer-Angehörigen auch dahingehend kritisiert worden, dass er sich mit ihnen und den Überlebenden nicht zu einem Gespräch getroffen und sich auch nicht für die polizeilichen Fehler entschuldigt hatte. Im Rahmen einer Innenausschusssitzung habe es im Medienraum des Landtags einen kurzen Austausch gegeben, sagt Beuth. Zudem verweist er auf ein Treffen mit dem damaligen hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) und ein Gesprächsangebot, das er den Betroffenen habe zukommen lassen. Mehrere Angehörige sagten der FR jedoch, sie hätten ein solches Angebot nicht erhalten.

„Wäre es nicht angebracht, als Minister und Sicherheitsbehörde einmal anzurufen und zu sagen: Es tut mir leid, dass es passiert ist?“, fragt Turgut Yüksel (SPD). Der Innenminister sagt dazu nur: „Wir haben uns anders entschieden.“

Zu Themen wie Sensibilität beim Umgang mit den Opfern sowie Notrufkapazitäten habe man selbstverständlich Lehren gezogen, und „wir werden weiter daran arbeiten“.

Auch die Initiative 19. Februar äußert Kritik. „Die Kontinuität der Vertuschung und Verharmlosung geht weiter. Der Innenminister geht auf das Organisationsversagen beim Notruf nicht ein“, teilt Sprecherin Newroz Duman mit. Nach Bekanntwerden so vieler Desaster in der Nacht des 19. Februar 2020, als neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet wurden, sei die Ignoranz ein weiterer Schlag ins Gesicht der Betroffenen. „Die Botschaft lautet, es gab kein Versagen. Insofern verweigert der Minister weiterhin, die politische Verantwortung zu übernehmen.“ (Yağmur Ekim Çay/Gregor Haschnik)