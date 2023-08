Anti-Grünen-Banner auch in Hanau aufgetaucht: Politiker reagieren empört

„Dieses Schmähplakat ist unsäglich“

+ © PM Das Plakat des Anstoßes: Eines der umstrittenen Banner hängt nun auch in Hanau am Technologiepark. © PM

Die Plakate sorgten in den vergangenen Tagen bereits in Seligenstadt und Klein-Krotzenburg für Schlagzeilen und für politischen Wirbel. Nun ist ein solches Banner auch in Hanau aufgetaucht. Die Grünen sehen sich verunglimpft, eine Grenze sei überschritten worden, heißt es auch aus dem Rathaus.

Hanau - Das umstrittene Plakat hängt an prominenter Stelle an der Einfahrt zum Technologiepark in Wolfgang. „Wir packen das Übel an der Wurzel“ steht darauf in Großbuchstaben. Zudem sieht man, wie die Köpfe von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Außenministerin Annalena Baerbock, Grünen-Chefin Ricarda Lang, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Anton Hofreiter (MdB) sowie Landwirtschaftsminister Cem Özdemir aus Sonnenblumen ragen, die rabiat wie Unkraut aus dem Boden gerissen wurden.

Fraktionschef der Hanauer Grünen: „Das Plakat ist verletzend und beleidigend“

Eine noch zulässige Meinungsäußerung oder ein Fall für die Justiz? „Das Plakat ist verletzend und beleidigend und hat mit einem fairen Wahlkampf nichts zu tun“, sagt Stefan Weiß, Fraktionschef der Grünen im Hanauer Stadtparlament. Auf dem Plakat befindet sich die Aufschrift „Peak of Switzerland“. Dies ist eine Firma, die im Technologiepark im Stadtteil Wolfgang ansässig ist und mit Lebensmitteln zu tun hat. Geschäftsführer ist Karl Wolf, der unter anderem in Hanau als Investor aufgetreten und in Seligenstadt als Sponsor bekannt ist. In Seligenstadt hängen die Plakate an einem Firmengelände und einem Privatgebäude, in Klein-Krotzenburg an einem Ärztehaus. Nachdem eines der Banner zerschnitten worden ist, soll sich Karl Wolf mit Helfern auf die Lauer gelegt haben, um Täter zu erwischen. Es soll zwei Anzeigen geben.

Wolf verteidigte die Plakate als von der Meinungsfreiheit gedeckt, das habe er anwaltlich prüfen lassen. Die Banner seien an Privatgelände angebracht. „Da mache ich, was ich will.“ Wolf ist auch Eigentümer des Gebäudes im Technologiepark.

Umstrittenes Anti-Grünen-Banner ist von der Meinungsfreiheit gedeckt

Auch wenn das Schmähplakat nicht auf einer städtischen Fläche hängt und rechtlich von der Meinungsfreiheit gedeckt sei, verlasse es aber „den Pfad des politischen Umgangs, wie wir ihn hier untereinander pflegen. Ganz klar: Dieses Schmähplakat ist unsäglich“, so Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) in einer Stellungnahmen.

Das Plakat sei nicht genehmigungspflichtig. Auch die politische Werbung unterliege zwar der Bauordnung, allerdings würden die Vorschriften während des Wahlkampfs (in der Regel zwei bis höchstens drei Monate vor dem Wahltag) vorübergehend „außer Kraft“ gesetzt, erläutert die Stadt. Daher sei derzeit keine Genehmigung erforderlich. Nach dem Wahlkampf sei das anders. Gemeinsam mit Hessen Mobil will das Hanauer Ordnungsamt prüfen, ob mit dem Plakat in Wolfgang eine Ablenkung der Verkehrsteilnehmer vorliegt.

Initiator der Aktion in Hanau kündigt weitere Plakatierungen an

Karl Wolf kündigte im Gespräch mit unserer Zeitung an, dass 150 der umstrittenen Banner bestellt seien. Sie sollen auf privatem Grund in der Region zwischen Aschaffenburg, Seligenstadt, Hanau und auch in Wiesbaden plakatiert werden – „überall, wo wir Freunde haben“, sagt Wolf. Die Anti-Grünen-Aktion sei rein privat organisiert.

Vertreter der Grüne in Seligenstadt hatten kritisiert, dass mit den Bannern prominente Politiker diffamiert würden und ein Stil gepflegt werde, den man „meist aus Kreisen der AfD“ kenne.

Von einer „Verrohung der politischen Sitten“ spricht auch Hanaus Stadträtin Isabelle Hemsley (CDU). Sie sieht die „Meinungsfreiheit missbraucht, das ist Verleumdung“.

Grundsätzlich hätten die Betroffenen die Möglichkeit, so die Hanauer Rathausspitze, sich mit einem Strafantrag gegen das Plakat zu wenden. Die Hanauer Grünen haben laut Stefan Weiß noch nicht entschieden, ob sie juristische Schritte einleiten.

(Von Christian Spindler)