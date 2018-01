Aufwendiger Brückenbau in Steinheim

Steinheim - Noch in diesem Monat wird es im Steinheimer Nordwesten zwischen Pfaffenbrunnenstraße und Offenbacher Landstraße laut: Im Rahmen ihres Infrastrukturprogramms erneuert die Bahn-Tochter DB Netze die fast 150 Jahre alte Schienenüberführung. Von Oliver Klemt

Weil Rammen und Bagger vor allem nachts und an Wochenenden lärmen, will die Bahn die am stärksten betroffenen Anwohner zeitweise in Hotels umquartieren. Projektleiter Ralf Pfaff und sein Sanierungsteam stehen unter Druck. Nur noch bis November 2019 habe die DB Netze Zeit, bundesweit 875 Eisenbahnbrücken und Überführungen zu reparieren oder - wie im Fall Steinheim - zu ersetzen, erläuterte Pfaff am Mittwochabend über 60 Zuhörern bei einer Infoveranstaltung im Kardinal-Volk-Haus. Danach gebe es vom Bund keine Zuschüsse mehr.

Arbeiten könne die beauftragte Baufirma nur bei laufendem Betrieb, weil eine Sperrung der viel befahrenen zweigleisigen Strecke zwischen Offenbach und Hanau nicht möglich sei. So müssten die Arbeiten zum großen Teil eben in der Nacht oder samstags und sonntags, wenn die Anwohner in der Siedlung Offenbacher Landstraße ihre Ruhe haben wollen, durchgeführt werden.

+ Ralf Pfaff und Christian Möll von der DB Netze erläuterten das aufwendige Bauprojekt. © Klemt Los gehen soll es nach Worten des Bauleiters Michael Ball schon am Sonntag, 21. Januar, wenn die Einrichtung der Baustelle auf dem Gelände des Betonwerks Kemmerer unmittelbar an der Überführung beginnt. An allen vier Wochenenden im Februar drücken dann jeweils vom späten Freitagabend bis zum frühen Montagmorgen zwei große Vibrationsrammen Pfähle für eine Behelfsbrücke in den Boden. Tragen sollen sie eine Stahlkonstruktion, die Anfang März über die marode, 1872 errichtete Gewölbebrücke gelegt wird. Deren Abriss soll in den Osterferien erfolgen und innerhalb von zwei Tagen erledigt sein.

Dafür wird der Fußgänger- und Radfahrertunnel nach Angaben des Bauleiters aus Sicherheitsgründen komplett gesperrt. Ansonsten soll der Durchlass, der auch als Schulweg dient, während der Bauzeit passierbar bleiben. Die zweite Ausnahme: Ende April oder Anfang Mai, wenn die neue Brücke eingeschoben wird. Hergestellt wird die Konstruktion ab Februar auf dem benachbarten Werksgelände. Wohl im September will die Bahn den Überbau abräumen und die Gleise auf die neue Brücke montieren. Die restlichen Arbeiten ziehen sich laut Zeitplan bis Jahresende hin. Unter anderem müssen die zuvor demontierten Lärmschutzwände wieder angebaut werden. Auch bekommt die neue Betonbrücke eine Sandsteinverkleidung, um sie der parallel-laufenden S-Bahn-Überführung aus den 1990er Jahren optisch anzugleichen.

2,4 Millionen Euro hat die DB Netze laut Ralf Pfaff für die Maßnahme eingeplant. Hinzukommen könnten Reparaturkosten für Schäden an Gebäuden, die zum Teil direkt an der Baustelle liegen, oder der Pfaffenbrunnenstraße, über die die Baufahrzeuge rollen müssen. Laut Christian Möll soll vor Baubeginn eine umfassende Beweissicherung an öffentlichen wie privaten Bauwerken stattfinden. Nicht vermeiden lassen sich nach Aussage des Gutachters Daniel Braun, der am Mittwoch eine Lärmprognose vorstellte, nächtliche Schallpegel bis über 80 Dezibel. Wer mehr als 65 Dezibel ertragen muss, darf auf Kosten der Bahn in ein Hotelzimmer umziehen.

Möglichst ersparen will man den Anwohnern den Einsatz einer akustischen Warnanlage für die Bauarbeiter. Die hupt jedes Mal, wenn sich ein Zug nähert, und muss laut Braun zehn Dezibel lauter sein als das lauteste Baugerät.

Die Überführung Pfaffenbrunnenstraße ist dieses Jahr nicht die einzige Baustelle im Gleisabschnitt Offenbach-Hanau. Erneuert werden auch ein Tunnel weiter westlich im Wald, der zu den Häusern Offenbacher Landstraße 142 bis 146 führt und ganzjährig gesperrt bleiben soll, sowie zwei Brückenbauwerke in Dietesheim.