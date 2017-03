Auheims Wölfinnen bekommen die Pille

Klein-Auheim - Klein-Auheims Wölfinnen ist die Pille verabreicht worden. Das soll für Ruhe im Rudel sorgen und dafür, dass es in diesem Frühjahr keinen Nachwuchs im Wolfsgehege gibt. Denn dort fehlt es an Platz. Von Holger Hackendahl

„Mit einem implantierten Hormonchip wurden die Wölfinnen für dieses Jahr unfruchtbar gemacht“, erklärt Wildpark-Biologin und „Wolfsmutter“ Dr. Marion Ebel. Denn erst wenn die beiden Altwölfe Ayla und Scott nicht mehr da seien, sei ausreichend Platz für Nachwuchs in den Wolfsgehegen der Alten Fasanerie. Trotz Hormonchip kann man zur Zeit die so genannte Ranz der Wölfe gut beobachten. In der Paarungszeit ist im Wolfsgehege immer besonders viel Trubel. Denn im Frühling steigt bei den Wölfen der Hormonpegel. „Deshalb gibt es im Rudel zur Zeit auch viele Rangauseinandersetzungen. Bei unseren europäischen Wölfen ist zur Zeit Tristan der Gelackmeierte. Er wurde in der Hierarchie durchgereicht und befindet sich aktuell ganz unten in der Rangordnung“, hat die Wolfsexpertin beobachtet.

Tristan ist mittlerweile so eingeschüchtert, dass er es vorzieht, seine Zeit lieber außerhalb des Rudels zwischen Elektro- und Gehegezaun zu verbringen. „Wir hoffen, dass nach dem Absinken des Hormonspiegels wieder Ruhe ins siebenköpfige Wolfsrudel einkehrt und sich die Wogen glätten“, so Dr. Ebel.

Impfung von jungen Wölfen in der Alten Fasanerie in Hanau Zur Fotostrecke

Drei Wolfsrudel mit insgesamt zwölf Tieren sind im Wildpark zuhause. Das junge Polarwolfsrudel und die eher scheuen europäischen Wölfe stehen dabei etwas im Schatten der beiden alten, Ayla und Scott. Sie haben mit fast 13 Jahren ein für Wölfe biblisches Alter erreicht und waren bislang auch immer die Stars des beliebten Wolfsheulens im Wildpark. Doch zumindest für Scott dürfte das jüngste Wolfsheulen, das im Januar wieder vor mehreren hunderte Besuchern stattfand, wohl der letzte große Auftritt gewesen sein. „Seine Stimme will einfach nicht mehr“, hofft Wildparkbiologin Dr. Ebel, mit ihren betagten Weißen noch einige Monate verbringen zu dürfen.

Scott bekommt wegen mehrerer Tumore täglich Tabletten verabreicht. Der gleichalterigen Ayla geht es etwas besser. „Ich bin froh, dass Ayla und Scott ihren Lebensabend in ihrem angestammten Gehege verbringen können“, sagt Ebel, die die beiden einst gemeinsam mit ihrem an Silvester 2015 verstorbenen Bruder Khan per Hand aufgezogen hatte.

Die im April 2012 im Wildpark Rheinböllen geborenen und ebenfalls mit der Flasche aufgezogenen Polarwölfe Inuq, Aslan und Monja sollen früher oder später in das Gehege der beiden Altwölfe einziehen. Im vergangenen Jahr hatte alles darauf hingedeutet, dass sich beim jüngeren Polarwolfsrudel Nachwuchs einstellt, doch Wölfin Monja war damals nur scheinschwanger.