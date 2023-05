Auto brennt auf A66 aus - Rückstau bis Hanau Nord

Von: Niklas Hecht

Am Mittwoch brannte ein Auto auf der A66 in Fahrtrichtung Maintal vollkommen aus. © Feuerwehr Hanau

Am Mittwoch rückt die Feuerwehr Hanau gleich mehrfach zu größeren Einsätzen aus. Auf der A66 brennt ein Auto völlig aus.

Hanau - Feuerwehr Hanau im Dauereinsatz: Am Mittwochnachmittag (17. Mai) rückten die Brandbekämpfer gleich mehrfach zu größeren Einsätzen aus. Zunächst brannte gegen 16.30 Uhr auf der A66 in Fahrtrichtung Maintal ein Auto „in voller Ausdehnung“, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung schreibt. Einem Trupp unter Atemschutz gelang es nach eigenen Angaben aber rasch, das Feuer zu löschen. Aufgrund der Löschmaßnahmen kam es auf der A66 zu einem Rückstau bis zur Anschlussstelle Hanau Nord.

Gegen 17.00 Uhr krachte es dann in der Klein-Auheimer Geleitstraße. Die Einsatzabteilung Klein-Auheim sowie der Rettungsdienst machten sich auf zur Unfallstelle, wo zwei Pkw in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz sicher und beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe.

Feuerwehr Hanau im Einsatz: hilflose Person aus der Kinzig gerettet

Noch während die Einsätze auf der A66 und in der Geleitstraße kam es gegen 17.20 Uhr auf der B43a zwischen Wolfgang und Steinheim zu einem Verkehrsunfall. Mehrere Personen seien eingeklemmt, hieß es zunächst. Insgesamt waren an dem Unfall vier Autos beteiligt - eingeklemmt war glücklicherweise niemand, wie die Einsatzkräfte nach Eintreffen an der Unfallstelle feststellten. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Die B43a war während der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.

Ein weiterer Notruf ereilte die Feuerwehr Hanau schließlich gegen 17.30 Uhr. Aufmerksame Passanten hatten eine hilflose Person in der Kinzig im Bereich der „Türkischen Gärten“ gemeldet. Sofort setzten sich umfangreiche Feuerwehrleute, geschulte Taucher sowie Kräfte des Rettungsdienstes in Bewegung. Nach kurzer Zeit retteten die Einsatzkräfte eine hilflose ältere Person aus der Kinzig und übergaben diese an den Rettungsdienst. Insgesamt 80 Kräfte der Feuerwehr Hanau waren bei den Einsätzen am Mittwochnachmittag im Einsatz. (nhe)

