Auto schneidet Rollerfahrerin auf B45 - 16-Jährige stürzt

Hanau - Auf der B45 am Tannenmühlkreisel kommt es heute Morgen zu einem Unfall. Ein Autofahrer schneidet den Roller einer 16-Jährigen. Die Jugendliche kommt zu Fall.

Wie die Polizei berichtet, ist heute Morgen gegen 9.20 Uhr eine 16-Jährige mit ihrem Motorroller auf der B45 bei Hanau in Richtung Dieburg unterwegs. Im Bereich des Tannenmühlkreisels ordnet sich die Jugendliche dann auf der Spur zur B448 ein. Plötzlich allerdings zieht auch ein anthrazitfarbener Kleinwagen auf die Spur und schneidet die Rollerfahrerin. Außerdem berühren sich die beiden Fahrzeuge - die 16-Jährige stürzt daraufhin, bleibt aber wohl unverletzt. Ohne sich um die Jugendliche zu kümmern, fährt der Autofahrer oder die Autofahrerin einfach weiter. Am Wagen dürfte laut Polizei hinten links auch ein Schaden zu sehen sein. Auch der Roller ist beschädigt. Die Beamten suchen jetzt dringend Zeugen des Vorfalls heute Morgen. Wer also etwas gesehen hat, soll sich unter der Rufnummer 06183/91155-0 melden. (jo)

