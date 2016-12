Autonomes Kulturzentrum feiert 30-jähriges Bestehen

Suppe aus der „Volxküche“

Hanau - Von einigen verteufelt, von anderen heiß geliebt: das Autonome Kulturzentrum Metzgerstraße feiert heute 30. Geburtstag. Seit drei Jahrzehnten dient der ehemalige Nachtclub der linksalternativen Szene in Hanau als Treffpunkt und Veranstaltungsort. Von Dieter Kögel

An Weihnachten 1986 war es, als eine Gruppe junger Leute das leerstehende Gebäude in der Metzgerstraße 8 am Rande der Hanauer Altstadt kurzerhand besetzte. Und besetzt ist der ehemalige Nachtclub auch nach 30 Jahren noch und zählt damit zu den am längsten besetzten Häusern in Deutschland. Das wird am heutigen Freitag groß gefeiert. „30 Jahre, 7 Bands, 1 Platte“ heißt es in der Ankündigung zum Jubiläumsfest. Einlass ist um 19 Uhr, ab 20 Uhr gibt es Livemusik, der Eintritt beträgt „acht bis zwölf Euro“, maximal 150 Gäste werden eingelassen, lassen die Veranstalter mit dem augenzwinkernden Zusatz wissen: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“

+ Der Brand im Jahr 2011 hatte heftige Spuren an dem besetzten Haus hinterlassen. Doch das Ende des autonomen Kulturtreffs bedeutete das Feuer nicht. © Kögel Ziel der damaligen Besetzung war es, einen Freiraum zu schaffen, „in dem die Vorstellung einer autonomen Kultur und die Wiederaneignung des entfremdeten Alltags umsetzbar wird, in dem solidarisches Handeln, kollektives Leben und politische Identität miteinander verschmelzen“, hieß es damals in einer Erklärung, nachdem aus dem bereits seit Jahren leerstehenden „Moulin Rouge“ das „Autonome Kulturzentrum Metzgerstraße“ wurde, das sich bis heute behauptet hat. Eine Geschichte, die ein bisschen auch erinnert an das unbeugsame gallische Dorf. Nur, dass in der Metzgerstraße kein „Majestix“ das Sagen hat, sondern das „Plenum“. Eine Gruppe von 15 bis 30 Leuten, die sich jeden ersten Montag im Monat treffen und sich über Inhalte und Veranstaltungen verständigen. Nicht immer eine einfache Sache, aber sie funktioniert und hat seit 30 Jahren Bestand.

30 Jahre, in denen es auch immer mal wieder Bestrebungen gegeben hat, die „Duldung“ des Autonomen Kulturzentrums zu beenden. Beispielsweise als politische Kräfte im Rathaus die Idee befeuerten, das Areal einfach aufzukaufen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Parkplätze sollten entstehen. Was die Besetzer der Metzgerstraße zu lauten Protestaktionen bei Stadtverordnetenversammlungen in den Jahren 1988 und 1990 motivierte. Mit juristischem Nachspiel für den lautstarken Protest. Doch das städtische Vorhaben scheiterte letztlich an den überzogenen Preisvorstellungen der Eigentümer, der Status Quo des Autonomen Kulturzentrums Metzgerstraße blieb gewahrt.

Ein nächtlicher Brand im Juni 2011 hätte dann aber doch das Aus für die Metzgerstraße bedeuten können. Hat es aber nicht. Auch deshalb, weil die Gruppe der Unbeugsamen und ihre Helfer entgegen offizieller Anordnungen die Renovierung und Instandsetzung selbst in die Hand nahmen. Zum zweiten Mal nach der Besetzung im Jahr 1986. Und das mit großer öffentlicher Anteilnahme. Material-, Sach- Arbeitskraft- und Geldspenden gingen ein, um das Haus mit den bunten Graffitties inmitten des umgebenden Fassadengraus wieder in Stand zu setzen. Im Dezember des Jahres 2011 wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Und der beschränkte sich in den 30 Jahren des Bestehens keineswegs nur auf Konzerte und kulturelle Angebote. Längst hatte sich die Migrantenberatung und -Unterstützung in der Metzgerstraße etabliert, lange bevor das Sterben im Mittelmeer das Flüchtlingsthema in die Schlagzeilen rückte. Es gab Beratung für Erwerbslose, für die auch regelmäßige Treffs zum Austausch angeboten wurden. Freitags sorgte die „Volxküche“ ab 19 Uhr für warme Mahlzeiten zum Selbstkostenpreis, Sozialberatungen gehörten zum Regelprogramm, die Flüchtlingshelfer der Gruppe „Lampedusa in Hanau“ haben in der Metzgerstraße eine verlässliche Bleibe gefunden, Initiativen gegen Rechts und Rassismus werden dort entwickelt, Kapitalismus und Globalisierung kritisch durchleuchtet. Das Autonome Kulturzentrum Metzgerstraße, es ist ein durchaus eigenwilliger Farbtupfer im so gerne als „bunt“ bezeichneten Hanau. Und dient wohl auch deshalb Hanau-Touristen oft als Fotomotiv.