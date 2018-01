Schwimmbad- und Saunabesuche werden teurer

Hanau - Schwimmbad- und Saunabesuche in Hanau werden teurer. Die städtische Hanau Bäder GmbH erhöht zum 1. Februar ihre Eintrittspreise. Die Steigerung beträgt, je nach Tarif, zwischen knapp fünf und acht Prozent.

Die Einzelkarten fürs Schwimmen im Heinrich-Fischer-Bad bzw. im Lindenau-Bad kosten nun 4,30 statt bisher 4,10 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 2,50 statt 2,30 Euro. Der Abendtarif beträgt künftig 2,70 Euro (bisher: 2,50) für Erwachsene und 1,30 Euro für Kinder. Auch die Familienkarten werden teurer. So kostet ein Ticket für zwei Erwachsene und zwei Kinder nicht mehr 11,20 Euro, sondern 11,80 Euro. Außerdem werden auch die Preise für Mehrfach-, Jahres- und Sommerkarten und auch für Saunabesuche angehoben. Die Sauna-Tageskarte kostet nun 18 Euro (bisher: 17), im Sommertarif 14 Euro (13 Euro). Die ein Jahr lang buchbare Sauna-Flatrate („All day at any time“) steigt von 35 auf 37 Euro monatlich.

„Wir sind gezwungen, die Anpassungen für Energiepreise, Materialaufwand und Personalkosten auf diese Weise aufzufangen“, sagt Bürgermeister Axel Weiss-Thiel, der Aufsichtsratschef der Bädergesellschaft. Außerdem gleiche die städtische Beteiligungsholding die Verluste der beiden Schwimmbäder weiterhin nur jährlich bis drei Millionen Euro aus. Eine Erhöhung der Eintrittspreise sei notwendig, um den Fortbestand der beiden Bäder und der Sauna in städtischer Trägerschaft zu sichern. In 2016 mussten 3,2 Millionen Euro an Verlusten der Bädergesellschaft asugeglichen werden.

Laut Geschäftsführer Uwe Weier liegen die neuen Eintrittspreise für Hanaus Bäder im Vergleich zu umliegenden Städten „gut im Mittelfeld.“ Der Einzelpreis von 4,30 Euro liege sogar unter dem Durchschnitt von 4,48 Euro der verglichenen Bäder von Frankfurt bis Bad Orb. Die Hanauer Bädergesellschaft hatte die Eintrittspreise zuletzt Anfang 2016 erhöht, damals zum Teil um mehr als 20 Prozent.

Die Hanauer Bäder verzeichneten 2017 rund 274.000 Badegäste und 17.000 Saunabesucher. Während die Zahl der Sauna-Gäste im Heinrich-Fischer-Bad im Vergleich zu 2016 um drei Prozent zunahm, sank die Zahl der Schwimmbad-Besucher um vier Prozent im Heinrich-Fischer- und um sechs Prozent im Lindenau-Bad. „Der Rückgang ist auf den verregneten Sommer zurückzuführen“, so Geschäftsführer Weier. Mehr als 35.000 Badegäste waren Kinder und Jugendliche aus Schulen, 22.000 trainierende Mitglieder von Schwimmvereinen. (cs.)