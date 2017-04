Umfangreiche Umbauarbeiten an der Alten Johanneskirche

Hanau - „Am Anfang war der Bauzaun. Und dann kam die Idee“, sagt Karin Kauz, Pfarrerin der Evangelischen Stadtkirchengemeinde. Von Holger Hackendahl

Warum den Bauzaun rund um die Alte Johanneskirche, an der gerade umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten vorgenommen werden, nicht verschönern und als Sponsorenfläche nutzen? Alles unter dem Motto: „Wir freuen uns auf die neue Alte Johanneskirche.“ „Kirche lebt, sie ist bunt und vielfältig“, soll die Botschaft der farbigen Banner mit Themen zu Kirche und Leben sein, von denen nun die ersten fünf an den 30 Bauzaunfeldern angebracht wurden. Designer Wolfram Glatzel, gleichzeitig Mitglied in der Hanauer Kantorei, unterstützt die Evangelische Stadtkirchengemeinde professionell bei Planung und Ausgestaltung der Zaunbanner. „Es muss Spaß machen, um die Alte Johanniskirche herumzulaufen und die einzelnen Segmente anzuschauen“, sagte Glatzel, der „kirchenaffine, unterhaltende und soziale Themen“ wie Zwischenmenschlichkeit, Kommunikation, Glaube und Humanität auf den Motivbannern sehen möchte. „Reine Werbeflächen wollen wir nicht, es muss etwas mit Kirche und/oder sozialen Themen zu tun haben.“

+ All das geschieht hinter Bauzäunen, die in eine Dialog- und Werbefläche verwandelt werden. © Hackendahl „Visuelle Brücken in der Öffentlichkeit, damit die Menschen ins Gespräch kommen – mit Gott und der Welt“, wünscht sich Pfarrerin Kauz. Auch Dekanin Claudia Brinkmann-Weiß, die Glatzels Konzept als „innovative Idee“ bezeichnete, und Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck, die hofft, dass sich viele Sponsoren finden mögen, zeigten sich bei der Präsentation von den kreativen Bannern am Bauzaun vor der Alten Johanneskirche begeistert. „Kooperationen oder Sponsorenpatenschaften bringen Synergien und schaffen neue Verbindungen zwischen Stadt, Gewerbe und Stadtkirchengemeinde“, möchte Glatzel, dass die bürgernahen Bild- und Textpräsentationen Bindung und Bereitschaft erhöhen, sich der Kirche zu nähern. „Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen, zusammenführen und Brücken schlagen“, sagte auch Pfarrerin Heike Mause. Als Startmotiv entrollten zwei Kirchenvorstandsmitglieder „Im Anfang war das Wort“ aus dem Prolog des Johannes-Evangeliums auf einem gelben Banner. Dieses Zitat diene als Einstieg in die Kontaktaufnahme mit der Hanauer Bevölkerung, möchte Glatzel verbal Brücken schlagen. Die Buchungsdauer für ein Motiv (ab 250 Euro/Monat) beträgt zwischen einem und sechs Monate, die Preise sind gestaffelt.

Derweil sind Umbau und Entkernung der Alten Johanniskirche in vollem Gange. „Die Baugenehmigung liegt vor, die Rohbauarbeiten können beginnen“, sagte Eberhard Henschel vom Bauausschuss der Stadtkirchengemeinde. Die Kosten betragen 3,4 Millionen Euro und sollen für die Ertüchtigung des Gebäudes einschließlich Erneuerung der Haustechnik ausreichen.

Griechisch-orthodoxe Christen in Offenbach feiern Ostern: Bilder Zur Fotostrecke

Der Haupteingang für das Hauptgebäude wird über das Kirchenbistro erfolgen, daran schließt sich der Kirchenladen an, beide Einheiten sind durch eine mobile Wand verbunden. Im Erdgeschoss befinden sich auch das Büro der Stadtkirchengemeinde, ein Raum für seelsorgerische Gespräche und diverse Nebenräume. Im Erdgeschoss des Turms soll eine kleine Kapelle eingerichtet werden und über das renovierte Treppenhaus gelangt man ins Obergeschoss mit Foyer und großem Saal.

Der neue Gemeinderaum werde eine besondere Atmosphäre durch frei gelegte Fenster und eine besondere Beleuchtung ausstrahlen, hieß es. Ein Pfarrbüro und das Kantorenbüro werden im Turm angeordnet. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2018 vorgesehen. Die Einweihung ist zum Gemeindefest der rund 7 000 Mitglieder zählenden Stadtkirchengemeinde an Pfingsten, 20. Mai 2018, geplant.

Ein Drittel der Baukosten trägt die Landeskirche, ein weiteres Drittel wird über ein Darlehen der Landeskirche finanziert. „Das letzte Drittel, der Eigenanteil, wird durch Rücklagen der Stadtkirchengemeinde und Erlöse aus Vermietungen aufgebracht“, erläutert Henschel. „Wir alle freuen uns auf die neue Alte Johanneskirche - auf einen Ort, an dem junge und alte Menschen über Gott und die Welt ins Gespräch kommen“, ist Pfarrerin Mause voller Zuversicht.