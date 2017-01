HSB bereitet sich auf Busfahrerstreik vor

Ausfälle im Schulbusverkehr sollen vermieden werden

+ © dpa (Symbolbild) © dpa (Symbolbild)

Hanau - Von den von Verdi Hessen angekündigten Streiks bei privaten Busunternehmen ab kommenden Montag, 9. Januar, könnte auch der Hanauer Busverkehr spürbar betroffen sein. Von Dirk Iding

Denn zu den bestreikten Unternehmen zählt auch die Hanauer Fahrergesellschaft mbH, ein Tochterunternehmen der Hanauer Straßenbahn GmbH (HSB). Bei der HSB bereitet man sich derzeit intensiv auf den von der Gewerkschaft als unbefristet angekündigten Streik vor, der wohl bewusst am ersten Schultag nach den Winterferien beginnt, um den Druck auf die Arbeitgeberseite zu erhöhen. Die HSB werde versuchen, trotz des Streiks auf jeder Linie ein eingeschränktes Angebot aufrecht zu erhalten, teilte das Unternehmen gestern Nachmittag mit. So soll der Schülerverkehr am Montag gewährleistet werden.

Gleichwohl empfiehlt die Hanauer Straßenbahn GmbH ihren Fahrgästen, sich am Montag und den möglicherweise noch folgenden Streiktagen vor Fahrtantritt möglichst aktuelle Informationen einzuholen. Dies sei über die Homepage, per Twitter sowie über das Fahrgastfernsehen in den Bussen möglich. Die Hanauer Straßenbahn arbeitet derzeit an einem „Notfahrplan“, der in Kürze im Internet abrufbar sein soll. Das städtische Nahverkehrsunternehmen bittet seine Fahrgäste schon jetzt um Verständnis für streikbedingte Ausfälle. Rückfragen bei der HSB sind unter Telefon 06181/300880 möglich.

Die ab Montag neben vielen anderen hessischen Busunternehmen bestreikte Hanauer Fahrergesellschaft mbH wurde zum 1. Dezember 2006 als hundertprozentige Tochter der Hanauer Straßenbahn GmbH gegründet. Damals kämpfte die HSB letztlich erfolgreich um ihre Buslinienkonzession für die Brüder-Grimm-Stadt und musste deshalb ihr jährliches Defizit deutlich senken. Ein Mittel war die Gründung einer Fahrergesellschaft, deren neu einzustellenden Mitarbeiter fortan nach dem Tarifvertrag des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) bezahlt werden sollten, dessen Konditionen unter denen des öffentlichen Dienstes liegen. Unternehmenszweck der HFG ist es, Busfahrer und weiteres Personal für die Hanauer Straßenbahn GmbH bereitzustellen.

Mittlerweile sitzen hinterm Lenker der Hanauer Stadtbusse mehr Fahrerinnen und Fahrer der Fahrergesellschaft als der Straßenbahn GmbH. Nach Angaben von HSB-Sprecher Joachim Haas-Feldmann sind im Hanauer Stadtbusverkehr von den derzeit 113 Busfahrerinnnen und Busfahrern 66 Angestellte der Hanauer Fahrergesellschaft mbH.

Verdi macht mit Warnstreiks Druck Zur Fotostrecke

Allerdings verweist Haas-Feldmann darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HFG mittlerweile nach einem eigenen Haustarif entlohnt werden, der unter Einrechnung von Zusatzleistungen über dem LHO-Tarif liege. So bekommen Mitarbeiter der Hanauer Fahrergesellschaft seit 2014 eine zusätzliche Jahresleistung, einen Ecklohn, der sich nach Betriebszugehörigkeit richtet, und eine im Vergleich zum LHO-Tarif verbesserte Altersvorsorge. Diese Zusatzleistungen mit eingerechnet ergebe sich für Mitarbeiter der Hanauer Fahrergesellschaft bereits jetzt ein Stundenlohn von rund 13,55 Euro. Der Tariflohn laut LHO-Tarifvertrag liegt derzeit bei 12 Euro. Verdi fordert neben einer Verbesserung der Pausenreglung eine stufenweise Erhöhung des Lohns bis auf 13,50 Euro die Stunde bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Die Arbeitgeber wollen eine Laufzeit bis Ende 2018 und bieten insgesamt einen Anstieg des Lohns bis auf 12,65 Euro an.