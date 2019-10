Besondere Schutzzone für Radler in Hanau

So könnte ein geschützter Fahrradstreifen aussehen. Der ADFC Hanau will für einen Praxistest einen solchen Streifen auf der Philippsruher Allee provisorisch anlegen.

Wie kann man Fahrradfahrer im Verkehr besser schützen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Ortsgruppe Hanau im Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) intensiv.

Hanau - Nun plant man einen mit der Stadt abgestimmten Verkehrsversuch in der Philippsruher Allee.Dort soll ein sogenannter geschützter Fahrradstreifen getestet werden.

Im jüngsten ADFC-Fahrradklimatest von 2018 wurde Hanau von den teilnehmenden Radlern in den Bereichen Sicherheitsgefühl (Note 4,4), Konflikte mit Kraftfahrzeugen (Note 4,5) und Falschparker auf Radwegen (Note 5,0) besonders schlecht beurteilt. Ein weiteres Problem ist, dass viele Hanauer mit dem Rad verbotenerweise auf dem Bürgersteig radeln – vermutlich, weil ihnen das legale Fahren auf der Fahrbahn im schnellen Autoverkehr zu gefährlich erscheint.

Geschützte Radstreifen könnten nach Ansicht des ADFC eine Lösung bieten. Diese Radstreifen brächten ein hohes Sicherheitsgefühl und verhinderten das Zuparken mit Autos durch Poller, Grünstreifen oder Bordsteine. Die Idee der geschützten Radstreifen kommt aus den USA. Ziel ist es, den Radlern ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, um sie so zum Radfahren zu animieren.

Für den Hanauer ADFC-Sprecher Ulrich Klee steht fest: „Wenn mehr Mobilität auf das Fahrrad verlagert werden soll, brauchen wir sichere und komfortable Radverbindungen. Geschützte Radstreifen können Teil eines derartigen Angebots sein. Darüber hinaus sind die Erstellungskosten überschaubar.“

Einen geeigneten Straßenabschnitt für eine derartige Verkehrslösung sieht der ADFC Hanau zum Beispiel in der Philippsruher Allee im Abschnitt zwischen der Kinzigbrücke und der Konrad-Adenauer-Straße. Die zwei Autospuren dort seien mit über zehn Metern überbreit, der geteilte Fuß- und Radweg mit jeweils 1,25 Metern entspreche nicht mehr den aktuellen Normen.

Mitglieder des ADFC Hanau werden in diesem Bereich am morgigen Samstag zwischen 11 und 12.30 Uhr temporär einen geschützten Radstreifen einrichten, der ausgiebig getestet werden kann. Diese Aktion läuft laut ADFC unter dem Motto #MehrPlatzfürsRad. Die Aktion sei bei der Stadt Hanau angemeldet und auch die Polizei werde vor Ort sein. did