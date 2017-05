Biber in Auheim unterm Auto

Klein-Auheim - Ein junger Biber sorgte am Mittwochnachmittag in Klein-Auheim für Aufsehen. Er verirrte sich in einen Garten, wurde von Mitarbeitern des Wildparks „Alte Fasanerie“ eingefangen und an der Kinzig ausgewildert. Von Holger Hackendahl

„Wir sind vom Jagdpächter angerufen worden, dass in einem Klein-Auheimer Garten ein Biber sei“, berichtet Tierpfleger Achim Denich, der mit seiner Kollegin Hanni Patek sofort ausrückte. „Als wir ankamen, war der Biber aber schon nicht mehr im Garten. Er saß auf der Straße unter einem parkenden Auto. Und die Besitzerin hat sich nicht getraut, wegzufahren“, so Denich gestern im Gespräch mit unserer Zeitung.

Mithilfe eines großen Keschers wurde „Meister Bockert“ schließlich eingefangen und in eine Transportkiste gesetzt. Denich und Patek, die ihren Schützling kurzerhand „Justin“ tauften, fuhren zum Naturschutzgebiet Bulau an die Kinzig und entließen den Nager dort in die Freiheit. „Er hat uns ein paar Minuten angeschaut, dann hat er sich umgedreht und ist in die Kinzig gesprungen, um flussaufwärts zu schwimmen“, so Denich, der das Alter des Bibers auf zwei Jahre schätzt.

Im Alter von zwei Jahren werden Jungbiber in der Regel von ihren Eltern verstoßen und müssen sich ein eigenes Revier suchen. Denich: „Er war wohl erst kurz auf Wanderschaft und ich vermute, dass er vorher am Main lebte.“ Mittlerweile sind die Biber, so haben Naturfreunde beobachtet, bereits in den Hellenbach eingewandert und haben dort kleine Dämme gebaut.