Bildung und Ausbildung unter einem Dach

So soll das künftige Blauhaus des Behindertenwerks aussehen. Die Bauarbeiten an der Feuerbachstraße haben begonnen. Für Anfang 2018 ist die Inbetriebnahme geplant.

Hanau - Das Behinderten-Werk Main-Kinzig (BWMK) realisiert mit dem Blauhaus an der Feuerbachstraße ein neues Projekt. Entstehen soll ein Bildungsangebot für Menschen, die beim Lernen und auf dem Weg in die Arbeitswelt Unterstützung brauchen.

Im Blauhaus sollen Möglichkeiten der beruflichen und allgemeinen Bildung gebündelt und Angebote für Menschen mit unterschiedlichen Bedarfen gestaltet werden. Das neue Gebäude wird auf dem ehemaligen Gelände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an der Feuerbachstraße auf 1600 Quadratmetern barrierefreien Raum für Schulungen, Kurse und Seminare bieten. Der Komplex besteht aus zwei Gebäudetrakten, mit Schulungs-, Büro- und Besprechungsräumen, drei großen Seminarräumen und einer Mensa. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, der Einzug ist für Anfang 2018 geplant.

„Bereits jetzt steht der Begriff Blauhaus für viel Erfahrung in der Konzeption von beruflichen Bildungsangeboten für Menschen mit Unterstützungsbedarf“, so Martin Berg, Vorstandsvorsitzender des Behinderten-Werks Main-Kinzig e.V. (BWMK) . Das System Blauhaus umfasse den klassischen Berufsbildungsbereich für Menschen mit geistigen, körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen ebenso wie zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen ohne Beeinträchtigungen.

„Ob Bewerbungstraining, berufliche Zusatzqualifikation oder Azubi-Schulungen – unser Angebot ist vielfältig und wird an die Herausforderungen angepasst, welche die Lernenden mitbringen“, erklärt Abteilungsleiterin Astrid Rübsam. Beispielsweise biete der Berufsbildungsbereich für Berufseinsteiger und Berufswechsler mit Handicaps in zehn Berufsfeldern Orientierung und Qualifizierung an. Die Auswahl reiche von Bürodienstleistungen, Gastronomie und Landwirtschaft über Einzelhandel und Holzverarbeitung bis hin zu Garten- und Landschaftsbau, Montage und Metallverarbeitung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Berufsschulen und anderen Bildungsinstituten sei ein duales System aus theoretischer Unterweisung und beruflicher Praxis geschaffen worden.

„Wichtig ist uns der Aspekt der Vernetzung“, so Berg. Das BWMK selbst bietet in seinem Netzwerk aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), Integrationsbetrieben und Tochterunternehmen viele Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung, Weiterentwicklung und Beschäftigung. „Überdies arbeiten wir mit Verwaltungen, Unternehmen und Betrieben in der Region zusammen, so dass möglichst viele berufliche Optionen für die Menschen zur Verfügung stehen“, erklärte Berg. (did)