Fliegerbombe auf Firmengelände in Hanau gefunden - Entschärfung erfolgreich

Von: Christoph Sahler

Auf dem ehemaligen Dunlopillo-Gelände in Hanau wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung findet noch am Abend statt.

Update vom Mittwoch, 3. Mai, 19.44 Uhr: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist erfolgreich entschärft worden. Dies teilte der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky persönlich ab Abend auf seiner Facebookseite mit. Alle Maßnahmen sind zurückgenommen.

Noch am Abend wurde die Bombe entschärft. © MARC WEBERSINN/5Vision.News

Bombenfund in Hanau: Anwohner evakuiert - Entschärfung noch am Abend

Erstmeldung vom Mittwoch, 3. Mai, 18.47 Uhr: In Hanau ist am Mittwoch (3. Mai) erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger befindet sich dem ehemaligen Gelände des Matratzenherstellers Dunlopillo, teilte die Stadt am Abend selbst mit.

Nach dem Fund kontaktierten die Verantwortlichen umgehend den Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt sowie Polizei und die Feuerwehr Hanau. Nach einer Sicherung des Geländes sowie umfassenden Untersuchungen der Fachkräfte vor Ort wurde entschieden, die Entschärfung noch am Abend vorzunehmen.

Weltkriegsbombe in Hanau gefunden: Sprengung noch am Abend - Anwohner evakuiert

„Bei der Bombe handelt es sich um ein amerikanisches Fabrikat mit Heckaufschlagzünder. Die Sicherheitskräfte vor Ort haben einen Sicherheitsbereich im Radius von rund 300 Metern um die Fundstelle festgelegt“, heißt es in einem Presse-Statement der Stadt weiter. Hauptsächlich betroffen seien die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Sportsfield. Diese werden während der Entschärfungsarbeiten evakuiert und in das Bürgerhaus im Stadtteil Wolfgang gebracht.

In Hanau wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. (Symboldbild) © Silas Stein/dpa

Weiterhin ist der Bereich rund um die Brüningstraße betroffen. Eine Zufahrt zu den dortigen Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben ist entsprechend für einen Zeitraum von rund zwei Stunden nicht möglich. Voraussichtlich gegen 21 Uhr könnten die Betroffenen wieder in die Gemeinschaftsunterkunft zurückkehren. Von der Evakuierung sei außerdem ein Gleis betroffen, das vorrangig für den Güterverkehr genutzt wird. Während der Evakuierung werde der entsprechende Zugverkehr über andere Gleise umgeleitet. (csa)