Auf der Bowlingbahn Hessenmeister in Serie

Hanau - Klaus Färber ist seit Jahrzehnten ein begeisterter Bowling-Spieler, der es gleich mehrfach zu Hessenmeister-Ehren brachte. Auch holte er in der Senioren C-Klasse (ab 65 Jahre) sowohl im Einzel als auch mit seinem Dreier-Team die Goldmedaille.

Mitte der 60er Jahre war der Steinheimer ein talentierter Fußballer, der sogar bei den Offenbacher Kickers von 1963 bis 1965 in der 1. Mannschaft gemeinsam mit den Kickers-Urgesteinen Seppl Weilbächer und Hermann Nuber spielte. Doch seine größten sportlichen Erfolge holte er auf der Bowlingbahn. So hat er sich mit seinen neuerlichen Hessenmeister-Titeln auch wieder für die Deutschen Bowling-Meisterschaften qualifiziert, die im Mai in München-Unterföhring stattfinden. In der beeindruckenden Erfolgsbilanz von Klaus Färber stehen mittlerweile 19 Hessenmeistertitel sowie seit 1996 regelmäßige Teilnahmen an den nationalen Titelkämpfen. Dort gewann er 2014 und 2016 immerhin zwei Goldmedaillen im Triowettbewerb Senioren C (Alter: 65 plus), eine Silbermedaille 1996 im Einzelwettbewerb Senioren A (50 bis 57 Jahre) sowie eine Bronzemedaille 2006 im Triowettbewerb Senioren B (58 bis 64 Jahre). In München möchte Färber gemeinsam mit seinen Partnern Wolfgang Emmerich und Joachim Lucke den im Vorjahr errungenen Titel im Triowettbewerb verteidigen, dann wird er 72 Jahre alt sein.

„An guten Tagen“ kann der Steinheimer sogar mit Bowling-Bundesligaspielern, die im Schnitt 220 Pins holen, mithalten. Bei der Hessenmeisterschaft schaffte Klaus Färber in der Klasse Senioren C einen Schnitt von 216,3 Pins und distanzierte damit seine Konkurrenz um fast 100 Pins. „Nach meiner aktiven Fußballerzeit bin ich 1974 zum Bowling gekommen“, erinnert sich der 71-Jährige. Gespielt wurde auf der ehemaligen Bowlingbahn im früheren Steinheimer toom-Markt. Noch heute startet Klaus Färber für den „BC 75 Fortuna“ im Bowlingsverein Hanau, der mittlerweile im Hanauer Hansa-Haus sein neues Domizil hat. Allerdings scheint das Sport-Bowling mittlerweile ein wenig aus der Mode gekommen zu sein. Gab es mitte der 70er-Jahre in Deutschland mehr als 15.000 aktive Bowler, sind es heute nach Färbers Angaben nur noch etwa mehr als 1000 Aktive bei den Damen, Herren und der Jugend.

Im Winterhalbjahr spielt der 71-Jährige mit seinem Team in der Regionalliga 1 gegen Teams aus Aschaffenburg, Frankfurt, Wiesbaden, Kassel und Bensheim. Auch im Betriebssport und bei Turnieren ist er dem Bowling verbunden. Bowlern heilig ist ihr „Ball“, so nennen sie die 14 Pfund schwere Kugel mit drei Löchern für Daumen, Mittel- und Zeigefinger. Seinen ersten eigenen Ball „Black Diamond“, mit dem Klaus Färber 1975 beim Bowling loslegte, hat er bis heute aufgehoben. „Ein guter Ball kostet rund 300 Euro. Weil sich die Beschichtung abspielt, brauche ich alle zwei bis drei Jahre einen Neuen“, erzählt Färber. Zum Outfit eines sportlichen Bowlers gehören auch Bowlingschuhe, Handschuhe („Man kann sicherer spielen“) und eine Gelenkstütze („Damit das Gelenk nicht kippt“).

Läuft jeder Wurf optimal, also werden beim ersten Wurf immer alle zehn Pins abgeräumt, ein so genannter „Strike“, kommt der Bowler in nur zwölf Würfen auf das Optimalergebnis von 300 Pins. In seiner über 40-jährigen Wettkampfgeschichte gelang das Klaus Färber zwei mal. (hoh)