Brand auf Hanauer Tankstellengelände – 45 Feuerwehrleute im Einsatz

Von: Christian Spindler

Ein Brand auf dem Gelände einer Tankstelle an der Vosswaldestraße im Hanauer Stadtteil Großauheim hält die Feuerwehr derzeit in Atem. © Feuerwehr Hanau

Im Hanauer Stadtteil Großauheim brennt es aktuell auf dem Gelände einer Tankstelle. Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

Hanau – Der Brand auf dem Gelände einer Tankstelle an der Vosswaldestraße im Hanauer Stadtteil Großauheim hält die Feuerwehr derzeit in Atem. Auf dem Areal in der Waldsiedlung brennt es in einer Wasch- und einer Werkhalle. 45 Einsatzkräfte der Hanauer Berufsfeuerwehr und von zwei Stadtteilwehren sind vor Ort. In einer der Halle sollen unter anderem zwei Oldtimer stehen. Mindestens einer davon wurde ein Raub der Flammen.

Auch die Hallen sollen weitgehend ausgebrannt sein, so ein Sprecher der Feuerwehr Hanau. Die einige Meter entfernt befindlichen Zapfsäulen der Tankstelle sind nicht gefährdet. „Es besteht keinerlei Explosionsgefahr“, sagte Feuerwehrsprecher Volker Taeger im Gespräch mit unserer Redaktion.

