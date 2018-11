Brücke über Stausee wohl vom Tisch

Hanau/Main-Kinzig-Kreis - Beim Streit um die Trassenführung für den Ausbau der Kinzigtalbahn zwischen Hanau und Fulda deutet sich ein Kompromiss an. Vor allem die bisher geplante Brücke über den Kinzigstausee hat im Main-Kinzig-Kreis für Empörung gesorgt.

Diese Variante scheint nun vom Tisch zu sein.

Bei der 14. Sitzung der AG Raumordnungsverfahren Hanau-Würzburg/Fulda im Rahmen des sogenannten Dialogforums wurde über Verbesserungsvorschläge für zwei Streckenabschnitte der Antragsvariante IV gesprochen. Statt der Querung des Kinzigstausees wurden als Alternativen zwei westliche und eine östliche Umfahrungsvariante geprüft. Seit dem Variantenentscheid im Juni hat die Bahn bei einer vertiefenden Untersuchung eine weitere Verbesserung der östlichen Umfahrungsvariante durch ein zusätzliches Abrücken von der Wohnbebauung erzielen können.

In der Gesamtbewertung der Stauseealternativen komme die Bahn zu dem Ergebnis, dass die optimierte Ostumfahrung sowohl im Vergleich der Umfahrungsvarianten als auch im Vergleich zur bislang vorgesehenen Brücke über den Stausee am besten abschneidet, heißt es in einer Erklärung nach der jüngsten Sitzung des Dialogforums. Deswegen werde die Ostumfahrung des Kinzigstausees neuer Bestandteil der Antragsvariante IV.

Die zwei vom BUND eingebrachten West-Umfahrungen hätten zwar leichte Vorteile in den Bereichen des Gebiets- und Artenschutzes. Im detaillierten Vergleich habe sich aber die Ost-Umfahrung bei zahlreichen weiteren Kriterien als vorteilhafter erwiesen. Dazu zählen der Schutz von Mensch, Wasser, Boden/Fläche, Luft und Klima. Auch die Bewertung im Bereich der Raumordnung und der verkehrlich/wirtschaftlichen Kriterien falle besser aus.

Zudem wurden bei dem Treffen der Arbeitsgruppe die Prüfergebnisse eines Vorschlags der ARGE Bahndreieck Spessart im Bereich Wirtheim und Wächtersbach vorgestellt. Der Vorschlag sieht eine abschnittsweise Verlegung der Bestandsstrecke in Richtung Süden und eine gemeinsame Führung mit der Neubaustrecke bis zur Höhe Wirtheim vor.

Während der Vorschlag Vorteile in den Bereichen Baulogistik und beim Landschaftsbild aufweist, schneidet er bei den Schutzgütern Mensch, Umwelt und Raumordnung allerdings schlechter ab als die bisherige Linienführung der Variante IV. Die Detailprüfung ergab zudem erhebliche Konflikte mit Überschwemmungsgebieten während der mehrjährigen Bauzeit. Deswegen sei die bisherige Variante IV in der Summe gegenüber dem Vorschlag der ARGE zu bevorzugen.

Im Rahmen der Diskussion zum Vorschlag wurde auch besprochen, wie zukünftig Optimierungsvorschläge in den Planungsprozess eingebracht werden können. Die Bahn erklärte sich bereit, weiterhin gemeinsam mit den Teilnehmern des Dialogforums nach möglichen Verbesserungen zu suchen und diese zu prüfen. Dies soll nach Abschluss des Raumordnungsverfahrens und zur Vorbereitung des Planfeststellungsverfahrens erfolgen.

Die Bahn plant, die Unterlagen mit der vollständigen quantitativen und qualitativen Bewertung für das Raumordnungsverfahren bis zur Mitte 2019 beim Regierungspräsidium Darmstadt einzureichen. - did