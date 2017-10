Brüder aus Hanau wollen bei „Supertalent“ gewinnen

Hanau - Gerade mal fünf und neun Jahre alt sind Diego und Gino Diamanto Heinen aus Hanau. Was sie aber in die Mikros beatboxen, wenn sie mit ihrem Mund, der Nase und dem Rachen die Töne eines Drumcomputers imitieren, ist alles andere als Kinderkram.

Heute Abend sind die Brüder auf RTL bei „Das Supertalent“ zu sehen. „Diamanto kann fünf Beats auf einmal“, ist Papa Gino Heinen mächtig stolz auf den Neunjährigen, der sich mittels Youtube-Videos selbst die Beatbox-Töne beibringt. Angefangen hatte alles mit der „bösen Katze“, die ohne Vokale ausgesprochen als „B S K T Z“ zu Diamantos erster Beatbox-Übung wurde. Ein Freund der Familie hatte dem Schüler der Tümpelgartenschule diese erste Tonabfolge beigebracht. Beim nächsten Treffen sollte es die nächste Lektion geben. Doch soweit kam es gar nicht. Nur wenige Wochen nachdem Diamanto die „böse Katze“ erstmals kennengelernt hatte, schickte die Familie dem Beatbox-Lehrmeister eine Sprachnachricht mit dem, was sein Schüler inzwischen konnte. „Er hatte Tränen in den Augen und konnte es gar nicht fassen, dass Diamanto schon so gut war“, schildert der Vater. Denn der gelehrige Schüler hatte sich in der Zwischenzeit schon wesentlich mehr selbst beigebracht als nur die verbeatboxten Konsonanten der „bösen Katze“.

Geübt wurde und wird immer, wenn dem Neunjährigen der Sinn danach steht. „Da kann es schon vorkommen, dass wir uns bei der Autofahrt eine Stunde lang Beatboxen anhören müssen“, schildert der Vater. Doch das Lernen und Üben hat sich gelohnt, irgendwann waren Diamantos Beatbox-Künste soweit fortgeschritten, dass die Eltern ihren Filius bei der RTL-Show „Das Supertalent“ anmeldeten.

Von Anfang an immer mit dabei, wenn Diamanto Mund und Rachen zur Rhythmusmaschine wird, war der fünfjährige Diego. Und der lernte scheint’s ähnlich schnell wie sein großer Bruder. Jedenfalls staunten die Eltern nicht schlecht, als sie zwei Wochen vor dem Vorcasting für „Das Supertalent“ in Frankfurt ein Video, das die beiden Brüder von sich gemacht hatten, zu sehen bekamen. „Uns war das nie so bewusst, wie gut auch Diego das schon kann. Ein Fünfjähriger, der beatboxt, das ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt der Papa stolz.

Und so fragten die Eltern bei RTL nach, ob die Brüder auch im Doppelpack antreten könnten. Gemeinsam überzeugten die Brüder die Jury des Vorcastings und bekamen das Ticket nach Berlin und die Chance, ihr Können vor der Promi-Jury des Supertalents unter Beweis zu stellen. „Als es zur Aufzeichnung nach Berlin ging, da waren sie schon sehr aufgeregt“, schildert Gino Heinen. „Aber beim Auftritt haben sie sich nichts anmerken lassen, da hätte man meinen können, sie wären in ihrem Kinderzimmer und stünden nicht in einem Fernsehstudio vor einer Jury.“

Wie Nazan Eckes, Bruce Darnell und Dieter Bohlen den Auftritt der beiden Hanauer Beatboxer bewertet haben und ob die beiden die Chance haben, „Das Supertalent“ zu gewinnen, das erfahren Zuschauer heute ab 20.15 Uhr auf RTL. Nur so viel sei verraten: In der Pressemeldung zur Sendung heißt es: „Sie sorgen für den coolsten Auftritt des Abends“. (lho)