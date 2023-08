Bürgerfest Hanau 2023: Eintritt und Programm bis zum Feuerwerk

Mainwiesen am Schloss Philippsruhe

Eintritt, Eröffnung und Keks-Fest: Alle Infos zum Bürgerfest in Hanau am ersten Septemberwochenende gibt es hier.

Hanau – Das Bürgerfest Hanau findet 2023 wieder am ersten Septemberwochenende, vom 1. bis 3. September, und wie gewohnt auf den Mainwiesen am Schloss Philippsruhe statt. Es ist die 61. Ausgabe des Evenst, das erstmals 1958 als Dank an die Bürger stattfand, die den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet hatten. 2022 kamen etwa 60.000 Besucher.

Die Öffnungszeiten des Hanauer Bürgerfestes sind am Freitag von 16 bis 0.30 Uhr, am Samstag von 11 bis 0.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22.30 Uhr.

Drachenbootrennen, Keks-Fest und Feuerwerk: Das Programm beim Hanauer Bürgerfest 2023

Wie jedes Jahr gibt es ein Drachenbootrennen, das Keks-Fest (Kinder-Erlebnis-Kultur-Spektakel) und ein großes Abschlussfeuerwerk. In den meisten Zelten gibt es viel Livemusik. Geschichtlich Interessierte kommen während des ganzen Festes im Ausstellungszelt auf ihre Kosten. Dort ist die Ausstellung „175 Jahre Stadtwerke Hanau“ zu sehen. Im Infozelt läuft eine Multimedia-Präsentation zum Thema „Der Wiederaufbau unserer zerstörten Stadt“.

+ Das Bürgerfest in Hanau 2023 steht vor der Tür. Wie hier 2018 werden viele Bands für Stimmung in den Festzelten sorgen. © Oliver Mueller/imago

Es gibt neun Zelte von örtlichen Vereinen und der Stadt: das Ausstellungszelt, das Zelt des Hanauer Fußball-Clubs und der Handballer der HSG Hanau; das Zelt der örtlichen DLRG; das Zelt des VfR Kesselstadt; das Zelt des Gesangvereins Concordia Kesselstadt, die Radio-Hanau-Bühne, das Zelt des Kuz Hanau; und ein Zelt der Evangelischen Allianz. In zwei Sportarenen kann man sich auspowern und in Leos Lounge chillen. Im Amphitheater wird ein Gottesdienst und der Neubürgerempfang gefeiert. Außerdem gibt es ein Infozelt nahe dem östlichen Eingang (Kasse 1).

Eröffnung des Hanauer Bürgerfestes am Freitag: OB Kaminsky gibt den Startschuss

Eröffnet wird das Bürgerfest Hanau offiziell am Freitagabend (1. September) um 18.30 Uhr mit dem Freibieranstich durch Oberbürgermeister Claus Kaminsky auf der Radio-Hanau-Bühne. Am Abend läuft in den Zelten verschiedenste Musik – von der Partyband über Elektronisches bis zu Soul und Folk.

Am Samstag kämpfen eifrige Paddler beim Drachenbootrennen auf dem Main ab 13 Uhr um einen Platz auf dem Siegertreppchen. Das Finale ist um 17 Uhr. Auch am Abend des 2. Septembers spielen diverse Bands Countrymusik, Elektro, „Metamorphic Rock“ und Partymusik.

Für den Sonntag können sich Besucher das Bürgerfest-Comedy-Festival ab 13.30 Uhr auf der Radio-Hanau-Bühne vormerken. Am Nachmittag und Abend spielen Bands Rock, Soul, Jazz und Reggae. Um 17.30 Uhr spielt die Reverend Schulzz Band im Kuz-Zelt. Um 22 Uhr lockt eine Trommelchoreografie des Ballettensembles Blading an die Mainarena. Dort ist um 22.15 Uhr das große musikalische Abschlussfeuerwerk zu sehen.

Wer sich das Programm mit unzähligen weiteren Punkten und den Geländeplan genau anschauen will, wird auf der Website der Stadt Hanau unter www.hanau.de fündig.

Eintritt für Bürgerfest in Hanau 2023: So viel kostet ein Bändchen

Das Eintrittsbändchen für das Bürgerfest Hanau kostet 2023 am Freitag 6 Euro, am Samstag 5 Euro und am Sonntag 4 Euro. „Damit leistet jeder Gast einen kleinen Beitrag zu dem umfangreichen Programm, das die Hanauer Vereine und die Stadt Hanau jedes Jahr auf den Mainwiesen anbieten. Dafür gibt es dann knapp 200 Einzelveranstaltungen beim Bürgerfest und beim KEKS zu erleben“, schreibt die Stadt auf ihrer Website.

Für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren ist der Eintritt frei. Eine Begleitperson von Menschen mit „B“ im Schwerbehindertenausweis hat freien Eintritt. Sie, sowie Hanau-Pass-, Juleica- und Ehrenamtskarteninhaber erhalten 1 Euro Rabatt. Die Bändchen gibt es auch im Vorverkauf, damit man nicht lange an den Kassen anstehen muss. Es kostet im Vorverkauf 5,50 Euro im Hanau Laden (Am Freiheitsplatz 3).

Anreise, Anfahrt und Parken beim Bürgerfest in Hanau 2023 – Kinzigtal Total am Sonntag

Die Zahl der Parkplätze direkt am Festgelände sind begrenzt. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Zwischen der Hanauer Innenstadt und den Bürgerfest-Haltestellen „Friedenskirche“ und „Schloss Philippsruhe“ fahren die Buslinien 5 und 10 an allen Tagen mit zusätzlichen Extra-Bussen im dichten Takt. Die Extra-Busse fahren zwischen Bürgerfest und Freiheitsplatz. Außerdem gibt es Extra-Linien am Abend. Weitere Infos gibt es auf www.hsb.de.

Für Fahrradfahrer gibt es an beiden Haupteingängen Fahrradwachen. Dort stehen Fahrräder eingezäunt und bewacht für 1 Euro (Kinder: 50 Cent). Das Hanauer Bürgerfest beziehungsweise das Schloss Philippsruhe ist außerdem Start-/Endpunkt von „Kinzigtal Total“ am Sonntag (3. September).

Das Bürgerfest Hanau 2023 für Kinder und Familien

Das Keks-Fest Hanau 2023 öffnet das Gelände um die Orangerie für Kinder und bietet ein abwechslungsreiches Programm. Um zum Gelände zu kommen, läuft man am westlichen Ende des Schlossparks hinter dem Amphitheater entlang Richtung Norden (vom Main weg). Dort gibt es eine Hüpfburg, die Falknerei Hanau, Essen und Trinken, einen Lebendkicker, kreative Möglichkeiten, einen Kletterturm und einen Hühnerstall. Außerdem eine Bühne mit Musik, Theater und Tanz.

Doris Friedmann spielt an allen drei Tagen Grimm‘sche Märchen auf der Bühne. Das Theater Einfach Riesig ist freitags und sonntags mit ihrem Mitmachtheater dabei. Auch diesen Geländeplan gibt es auf der Website der Stadt zu sehen. Geöffnet ist der Keks-Bereich am Freitag von 13 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr. (Anna Kirschner)

