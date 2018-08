Im Steinheimer Schlosshof wird drei Tage lang dem Stöffche gehuldigt

Die Theatergruppe und Regisseurin Petra Jeckel (l.) eröffnet am Freitag das Bundesäppelwoifest mit dem Schwank „Filetspitzen mit Sauerkraut“. Dafür haben die Laiendarsteller in den letzten Tagen auf der neuen Schlosshofbühne fleißig geprobt.

Steinheim - An diesem Wochenende wird im Steinheimer Schlosshof einmal mehr dem hessischen Nationalgetränk gehuldigt. Von Freitag bis Sonntag richtet dort die 1. Steinheimer Karnevalgesellschaft zum mittlerweile 66. Mal das „Bundesäppelwoifest“ aus. Von Holger Hackendahl

Aus einer Schnaps-, pardon Äppelwoi-Idee, ist längst ein Steinheimer Traditionsfest geworden, das zuletzt aber auch erfolgreich neue Wege gegangen ist.

Über viele, viele Jahre spielte sich das Geschehen beim Steinheimer „Bundesäppelwoifest“ in einem großen Festzelt ab, das die 1. SKG im Schlosshof aufstellte. Seit dem letzten Jahr wird darauf verzichtet. Nun stehen die Festgarnituren unter größeren Sonnenschirmen verteilt im Schlosshof. Dadurch kommt viel mehr das reizvolle Ambiente des Schlosshofs zum Tragen. Im vergangenen Jahr wurde das neue Festkonzept allseits gelobt. Deshalb werden die Verantwortlichen der 1. SKG um den Vorsitzenden Heiko Lipke daran natürlich festhalten.

Aber auch in diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Das traditionelle Heimatspiel, seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil des Bundesäppelwoifestes, wird nun wieder direkt an den Anfang des Festes gesetzt und es findet auf der unlängst eingeweihten neuen Schlosshofbühne statt. Dort wird von der SKG-Theatertruppe unter der Regie von Petra Jeckel bis zuletzt geprobt, damit am Freitag um 18.30 Uhr bei der Inszenierung des Schwanks „Filetspitzen mit Sauerkraut“ aus der Feder der Autorin Monika Ludwig alles glatt läuft.

Bereits um 18 Uhr beginnt am Freitag der Festbetrieb im Schlosshof. „Und wer zeitig kommt, hat freien Eintritt“, verspricht der SKG-Vorsitzende Heiko Lipke. Ab 18.45 Uhr ist am Freitag, ebenso wie am Samstagabend, ein Eintritt von fünf Euro zu entrichten.

Nach dem Heimatspiel sorgen ab 19.30 Uhr Jörg Sanders and Friends auf einer zweiten, extra fürs Fest aufgebauten Bühne für musikalische Unterhaltung. Zur Live-Musik dürfte dann sicher wieder so mancher Schoppen gepetzt werden. An allen Tagen gibt es als besonderes Getränk den „Hessen-Caipi“ – ein Mix aus Apfelwein und Caipirinha. Als Besonderheit zum gewohnten Essensangebot aus der 1. SKG-Küche gibt es am Freitag „Pulled Pork Burger“, sprich: würziges gerupftes Schweinefleisch im Brötchen mit Krautsalat und Soße nach Wahl.

Festbeginn am Samstag ist um 19 Uhr. „Die Obernburger“ untermalen mit „Musik in Lederhosen“ den Festabend, in dessen Verlauf Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky auch die Krönung des 66. Bundesäppelwoikönigspaares vornehmen wird. Auch dieser feierliche Akt findet erstmals auf der neuen Bühne im Schlosshof statt. Das Geheimnis, wer denn nun die Nachfolger von Birgit I. und Giovanni I. im Amt der obersten Repräsentanten des Stöffche werden, soll gegen 20 Uhr gelüftet werden. Und dann dürfte es vom neuen Regentenpaar auch wieder etliche Liter „Freistöffche“ geben. Für eine gute Grundlage können an diesem Abend leckere Hamburger und Cheeseburger aus der Festküche worden.

Der 33. Ehrenbembelträger wird am Familien-Festsonntag, bei dem der Eintritt im Schlosshof frei ist, um 11 Uhr gekürt. Der Ehrenbembel geht traditionell an eine Frau oder einen Mann, die oder der sich um das Steinheimer Vereinsleben in besonderer Weise verdient gemacht hat.

Die Ehrenbembelverleihung findet im Rahmen eines Frühschoppens statt, der vom TFC-Blasorchester musikalisch begleitet wird. Für Stimmung wird sicherlich auch wieder die aus mehreren Gaudi-Disziplinen bestehende Äppelwoi-Olypiade sorgen. Teilnehmende Teams stellen sich spaßigen Herausforderungen rund um Apfel und Äppelwoi.

Der kostenlose „Senioren-Eintopf“ wartet am Sonntag ab 12 Uhr auf die älteren Besucher des Traditionsfestes. Die Spenden aus dem Eintopfverkauf und der Sammeldose im Essenszelt gehen nach Angaben von Heiko Lipke in voller Höhe an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Hanau. Am Sonntag gibt es neben Eintopf aus dem Kessel und weiteren Speisen mittags auch Äppelwoibraten mit Klößen und Rotkraut.

Für Unterhaltung der Jüngsten wird auch bestens gesorgt – Karussell und Hüpfburg stehen bereit, es werden Luftballonfiguren verteilt und auch das Spielmobil Augustinchen macht an diesem Sonntag Station im Steinheimer Schlosshof. Auf kleine Süßmäuler warten ein Crepes- und ein Popcornstand. Ab 15 Uhr werden auf der Schlosshofbühne gekrönte Häupter aus der ganzen Region begrüßt, von der Lichterkönigin über Prinzessinen bis hin zu Burgfräuleins. Auch die junge SKG-Tanzgarde „Staanemer Funken“ wird über die Bühne wirbeln. (hoh)