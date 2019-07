Buntes Zeichen für Toleranz

Mehr als 1000 Menschen beteiligten sich am ersten Christopher Street Day in Hanau und demonstrierten für Vielfalt und Toleranz.

Hanau – Zunächst ging es in einer bunten Parade vom Schloss Philippsruhe aus durch die Hanauer Innenstadt und zurück zum Olof-Palme-Haus, in dessen Garten dann den ganzen Nachmittag über bis in den späten Abend mit viel Musik und Informationen gefeiert wurde. Eine Neuauflage der bunten Parade für Gleichberechtigung und Toleranz – nicht nur gegenüber Schwulen und Lesben, sondern gegenüber allen Menschen, die aufgrund ihres Andersseins Diskriminierung erfahren – im kommenden Jahr scheint sicher.

„Wenn die Personaldecke es zulässt“, sagt Peter Jüngling, Mitbegründer des Vereins csd Hanau e.V., der sich im vergangenen Jahr gebildet hat, um in Hanau die erste Parade dieser Art, 50 Jahre nachdem sich in der New Yorker Christopher Street Homosexuelle erstmals gegen polizeiliche Übergriffe gewehrt haben und damit eine weltweite Bewegung ausgelöst haben, zu organisieren. Rund 50 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Sie waren es denn auch, die mit Unterstützung von außen und mit einigen Sponsoren das Wagnis eingegangen sind.

Hanau: Erster Christopher Street Day voller Erfolg

„Ihr könnt stolz sein auf das Ergebnis,“ lobte Moderator Oli Becker am Nachmittag auf der Bühne im Olof-Palme-Haus, wo der 1. Hanauer Christopher Street Day mit viel Musik, Informationen und Diskussionen bei hochsommerlichen Temperaturen gebührend gefeiert wurde. Im Vorfeld habe man mit 200 bis 300 Teilnehmer gerechnet, berichteten Mitglieder des Organisationsteams im kurzen Rundgespräch auf der Bühne. Die letztendliche Teilnehmerzahl, sie habe diese Erwartungen bei weitem übertroffen.

+ Vielfalt kennt viele Ausdrucksformen. Das wurde beim CSD in Hanau deutlich. © Dieter Kögel

Wohl auch, weil der Christopher Street Day nach wie vor mehr als Symbolwirkung hat, wie bei der Diskussionsrunde mit Politikern aus Stadt, Land und Bund bei der Fete im Olof-Palme-Haus deutlich wurde. Alleine für den Afd-Vertreter war die Welt in der Hinsicht in Ordnung, er sehe „keine Benachteiligung,“ was ihm erwartungsgemäß keine Zustimmung einbrachte aus dem Lager derer, die mit ihren bunten Girlanden um den Hals und den Regenbogenfahnen in der Hand am Samstag vor allem eines taten: Das Leben feiern, die Freiheit feiern.

Christopher Street Day: Deutliches Zeichen in Hanau

So, wie es csd-Hanau Mitbegründer Manuel Peters während der Parade bei einer Zwischenkundgebung vor dem Hanauer Behördenhaus am Freiheitsplatz geraten hatte. Dem Haus, das in der Nazizeit Sitz der Gestapo gewesen ist und in dem auch Homosexuelle zu leiden hatten. Angesichts der Tendenzen im Land, die solches Gedankengut wieder zu verbreiten versuchen, müssen die Teilnehmer des Christopher Street Days „lauter sein als die, die gegen die Freiheit schreien,“ forderte Peters. Die Parade am Samstag war da ein deutliches Ausrufezeichen. „Wir sind im Herzen Hanaus angekommen, und genau hier gehören wir hin,“ so Peters. Denn bei der Parade gehe es nicht nur alleine um Akzeptanz und das Respektieren sexueller Ausrichtungen. „Im Grunde geht es um die Freiheit aller Menschen.“ Und das, was die Menschen vor 50 Jahren in New York gewagt hätten, das sei auch jetzt noch „bitter nötig,“ meinte der csd-Sprecher.

+ „Es geht um die Freiheit aller,“ betonte csd-Sprecher Manuel Peters bei der Kundgebung am Freiheitsplatz. © Dieter Kögel

Ähnlich hatte sich zuvor Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) geäußert: „Keinen Millimeter Toleranz für Intoleranz“ forderte er bei der Zwischenkundgebung vor dem ehemaligen Behördenhaus. Das Bekenntnis der Demonstrationsteilnehmer für Toleranz sei „wichtig und richtig.“ Denn Hanau stehe für Toleranz und Vielfalt, „und so soll es auch bleiben.“ Aber dafür müsse man auch eintreten und gegebenenfalls auch streiten, so der OB.

Die Demonstrationsteilnehmer taten dies am Samstag auf symphatischste Art und Weise. Bunt nicht nur die vielen Regenbogenfahnen im Zug, bunt und gut gelaunt auch die Gestalten aller Generationen in den Reihen. Ein bisschen Karneval, der nicht nur durch die Teilnahme der Großauheimer KG in pinkfarbenem Outfit samt Prinzenpaar im Cabrio unterstrichen wurde, ein bisschen Techno-Party, ein bisschen Happening für die gerechte Sache, locker und leicht vorgetragen, die Lust an Leben und Freiheit auf der Straße demonstriert und zelebriert.

Und dafür gab es überwiegend Applaus, Zustimmung oder gar wohlwollende Hupkonzerte vorbeifahrender Autos für die Parade, die sogar mit Wagen aufwartete. KUZ Hanau hatte einen beigesteuert, ebenso wie der Hanauer Verein „Queer,“ die SPD und die unterstützende Tanzschule Berne.

Von Dieter Kögel

