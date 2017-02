Busanbindung Rondo: Bürger sammeln Unterschriften

Steinheim - Der Steinheimer Ortsbeirat und offenbar auch viele Steinheimer Bürger wollen sich nicht mit der sich abzeichnenden mangelhaften Busanbindung des künftigen Einkaufszentrums Rondo an der Otto-Hahn-Straße abfinden.

Am Donnerstagabend tagte der Ortsbeirat erneut zu diesem Thema, in Geschäften liegen Unterschriftenlisten für eine bessere Busanbindung aus. Wie berichtet, wollen Hanauer Straßenbahn GmbH und die für die Buslinienplanung zuständige Hanau Lokale Nahverkehrsorganisation (HLNO) aus Kostengründen auch nach Eröffnung des Rondo keine zusätzlichen Busse einsetzen oder etwas an der Linienführung ändern. Das bedeutet, dass das Rondo, wie bisher, nur von der Linie 11 im Halbstundentakt angefahren werden würde, und das auch nur während der Hauptverkehrszeiten montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Knackpunkt ist allerdings: Die Linie 11 bedient weite Teile Steinheims überhaupt nicht. Die Linie 12 ist zwar innerorts unterwegs, deren zum Rondo nächstgelegene Haltestelle (Dietzenseestraße) ist aber rund 600 Meter Fußweg vom neuen Einkaufszentrum entfernt.

HSB und HLNO hatten gehofft, dass sich die Einzelhändler des künftigen Rondo an den Mehrkosten für eine bessere Busanbindung beteiligen würden. Das aber wurde verneint, so dass das städtische Nahverkehrsunternehmen, das mit einem jährlichen Defizit von rund vier Millionen Euro zu kämpfen hat, den Einsatz zusätzlicher Busse, der mit Kosten von rund 100 000 Euro verbunde wäre, ablehnt.

Allerdings will der Steinheimer Ortsbeirat in dieser Frage nicht locker lassen. Einstimmig votierte er in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend für einen „Kompromissvorschlag“ der CDU. Da eine komplette Anbindung des Rondo ans städtische Busnetz laut HSB und HLNO zu teuer sei, sollte geprüft werden, ob zumindest eine eingeschränkte Anbindung des Einkaufszentrums über die Linie 12 möglich sei – und zwar zu den Zeiten, in denen die Linie 11 nicht verkehrt, also zwischen 9 und 16 Uhr. In dieser Zeit, so der CDU-Vorschlag, sollte die Linie 12 über eine Stichfahrt zumindest einmal pro Stunde das Rondo anfahren.

Einig waren sich alle Mitglieder des Steinheimer Ortsbeirates, dass es nicht sein könne, dass das Einkaufszentrum Rondo, das im Mai eröffnet wird, das einzige in Hanau sein werde, das über keine vernünftige Busanbindung verfügt. „Als uns die Pläne fürs Rondo samt neuen Bushaltestellen präsentiert wurden, haben wir natürlich gedacht, dass das Einkaufszentrum auch entsprechend von Bussen angefahren wird“, kritisierte Ortsvorsteher Klaus Romeis und forderte die Stadt auf, „sich in dieser Frage noch einmal intensiv Gedanken zu machen.“ Einfach zu sagen, es geht nicht, sei zu wenig. Derweil kursieren im Stadtteil auch Unterschriftenlisten, initiiert von Privatleuten. Eine Aktion, die vom Ortsbeirat ausdrücklich unterstützt wird.

+ Von der sommerlichen Außenbewirtschaftung übrig gebliebene Blumenkübel, Sonnenschirme und die Betonplatten der Schirme auf dem Platz des Friedens sind dem Ortsbeirat ein Dorn im Auge. Er fordert: Über den Winter sollten die Plätze und Gassen im Stadtteil von Relikten der Außengastronomie komplett geräumt sein. © Iding Darüber hinaus beschäftigte sich der Ortsbeirat mit weiteren Anträgen. So fordert die CDU, dass Mobilar und Blumenkübel, die Steinheimer Altstadtgastronomen für die Außenbewirtschaftung im Sommer nutzen, im Winter komplett weggeräumt werden, „damit die Plätze als Plätze auch wieder erlebbar sind“, wie es CDU-Ortsbeiratsmitglied Burkhard Huwe formulierte. Auch seien etwa zurückgelassene Betonplatten von Sonnenschirmen auf dem Platz des Friedens echte Stolperfallen, mahnte ergänzend Bernd Werner (Grüne).

+ Soll gereinigt und repariert werden: Die Eindeckung des Brunnens an der Wenkstraße. © Iding In einem fraktionsübergreifenden Antrag forderte der Ortsbeirat zudem, dass die Schindeleindeckung des Brunnens an der Wenckstraße, die teilweise beschädigt und ziemlich unansehnlich geworden sei, ausgebessert und gereinigt wird.