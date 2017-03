Campus der Hohen Landesschule ist fast fertig

Rund 40 Schüler, Lehrer und Mitglieder des Fördervereins packten bei der Pflanzaktion auf dem Gelände der Hohen Landesschule kräftig mit an. Am 21. April soll der seit 2014 entstandene neue Campus offiziell eingeweiht werden.

Hanau - Die Hohe Landeschule am Alten Rückinger Weg bekommt einen schmucken Campus. Die Arbeiten auf den 5000 Quadratmeter großen Außengelände laufen bereits seit drei Jahren. In fünf Wochen soll der Campus endlich eingeweiht werden. Zuvor fand jetzt eine große Pflanzaktion statt. Von Dieter Kögel

Rund 40 Helfer waren am Samstag der Einladung des Vereins der Freunde und Förderer der Hohen Landesschule (Hola) zum großen Pflanztag auf dem Hola Campus gefolgt. Rund 60 neue Pflanzen wurden auf dem Gelände gesetzt, das am 21. April offiziell eingeweiht werden soll. Bereits im Jahr 2014 haben die Bauerbeiten auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Außenareal des Gymnasiums begonnen. Nach Rodung der Brombeerwildnis konnten die ersten Schritte der jahrelangen Vorplanung umgesetzt werden. Das erste Grüne Klassenzimmer war innerhalb kurzer Zeit entstanden, ein zweites folgte, ein Kunst- und ein Werkhof unter freiem Himmel, jeweils ergänzt durch ein Holzhaus für die Lagerung des Unterrichtsmaterials, stehen auch bereits und sind schon in Benutzung. Ein Theaterhof für kleine Aufführungen existiert ebenfalls.

Bis zur Übergabe soll noch ein weiteres Grünes Klassenzimmer entstehen. „Das ist zu schaffen“, sagt Nina Walter, Vorsitzende des Fördervereins, die auch am Samstag zugegen war, die Helfer einwies und selbst beim Pflanztag Hand anlegte. Auf den Wegen, die sich durch die Gras-, Busch- und Grünflächen des Campus schlängeln, waren denn auch viele Schubkarren unterwegs, brachten Gewächse zu den dafür vorgesehenen Standorten, wo Schüler, Lehrer und Mitglieder des Fördervereins mit Hacken und Spaten die Pflanzlöcher bereits vorbereitet hatten. Einheimische Gewächse verschiedener Art, die sich vom Frühjahr bis in den Herbst hinein in ihrer Pracht zeigen und Nahrung für Bienen und andere Insekten bieten sollen. Denn der Lernort Campus ist auch als Naturlehrpfad gedacht. Als Ort, an dem Natur und natürliche Vorgänge und Zusammenhänge am praktischen Beispiel erfahren werden können. Eine wertvolle Ergänzung zum herkömmlichen Unterricht und eine Erziehung auch hin zur Nachhaltigkeit durch die auf dem Campus zu gewinnenden Erfahrungen. Schule „nach draußen tragen“, die enge Verbindung zur Natur wiederherstellen, das sei Sinn des Hola Campus.

Rund 70.000 Euro sind dort bislang verbaut worden. Der Förderverein hat einen Großteil der Mittel erwirtschaftet, ergänzt durch Zuschüsse der Stadt und Gelder von Sponsoren. Und auch Eltern greifen in die eigene Tasche. Für eine noch zu errichtende Sitzgruppe haben sie großzügige Spenden geleistet, berichtet Nina Walter. Der Hola Campus war auch beim Publikumsentscheid über den 1. Hanauer Nachhaltigkeitspreis ganz vorne dabei. Und die Jury, die über die Vergabe des Umweltpreises Main-Kinzig entscheidet, bekommt das Projekt wohl noch zur Bewertung vorgelegt.