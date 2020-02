CCSW Steinheim startet mit „E(hr)öffnungsabend“ in die heiße Phase der Kampagne

Die Jungmänner-Tanzgruppe „Flasche leer“ ist CCSW-Jahreskappenträger 2020. Sie wurde beim „E(h)röffnungsabend“ des Steinheimer Carneval-Clubs Schwarz-Weiß (CCSW) gekürt.

Steinheim – „Die damals sieben bis elfjährigen Buben starteten ihre karnevalistische Karriere vor 20 Jahren. Bei der CCSW-Kinderfastnacht sammelten sie erste Erfahrungen, hatten 2003 den ersten Sitzungsauftritt und sind seither eine feste Größe im CCSW-Sitzungsprogramm“, so Komiteemitglied Markus Horch in seiner Laudatio. Zudem helfe die Gruppe bei Veranstaltungen immer mit und packe unter anderem beim Aufbau der Bühne tatkräftig mit an.

Die Jahreskappe, die höchste Vereinsauszeichnung der Schwarz-Weißen, wurde von der Vorsitzenden Birgitta Degoutrie stellvertretend dem „Flasche Leer“-Tänzer Torben Herbert aufs Haupt gesetzt. Langanhaltenden Beifall vom Auditorium im voll besetzten Kardinal-Volk-Haus gab es obendrein. Alle Mitglieder erhielten ebenso wie Trainerin Luisa Hackl Urkunden. „In diesem Jahr werden 14 Aktive auf der Bühne stehen – so viel wie noch nie“, freut sich Markus Horch auf die nun anstehenden drei CCSW-Sitzungen.

Weiterer Höhepunkt des Abends war die Ernennung eines Ehrenmitglieds. Für 30 Jahre Tätigkeit im CCSW-Programmausschuss, unter anderem bei zwei fastnachtlichen Jubiläen, wurde Marianne Lemmer zum Ehrenmitglied ernannt – „eine Fastnachterin mit Herz“, so Laudator Thomas Franz. Das ehemalige Vorstandsmitglied Marianne Lemmer hat unter anderem die CCSW-Vereinszeitung „Bum-Baaf“ führend mitgestaltet, engagierte sich in der Pressearbeit und organisierte mehrere Dreitagesfahrten.

+ Zum Ehrenmitglied wurde Marianne Lemmer ernannt. Rechts im Bild Laudator Thomas Franz. Fotos: Hackendahl

Den „Schaffer- und Woiler-Orden“ für engagierte Mitarbeit hinter den Kulissen erhielten in diesem Jahr Thomas Wurzel mit seinen Söhnen Lukas und Leon, Sabine und Peter Wirth sowie Magda Bertram. Aus dem CCSW-Komitee wurde der 30 Jahre lang aktive Erwin Blümel verabschiedet.

Zudem wurden erstmals CCSW-Mitglieder für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt: Mit der Ehrennadel mit Eichenkranz wurden die Gründungsmitglieder Hannelore Sticher, Gerhard Stadtmüller sowie Anton Weis - vertreten durch seine Tochter Dorothee Zobec - ausgezeichnet. Ebenfalls seit 60 Jahren CCSW-Mitglied ist der 90-jährige Josef Petermann.

Mit der goldenen CCSW-Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Sitzungspräsident Andreas Sticher, Gabi Diwisch, Helmut Kuhn, Rudolf Petermann sowie Irene und Ludwig Pullmann ausgezeichnet. Die silberne Ehrennadel (25 Jahre) ging an Gretel Gast und Uschi Richter. Die nicht anwesenden Mitglieder Ulrike Varga, Angelika und Gerhard Schwickert (je 50 Jahre) sowie Karin Seelmann, Anita Kämmerer, Dr. Christopher Schilling, Roswitha und Reinhold Heyn (25 Jahre) bekommen ihre Ehrungen nachgereicht.

Auftritte des Gesangstrios „Yellow Snow“ und der CCSW-Nachwuchsgruppe „Minis“ gehörten im Kardinal-Volk-Haus ebenso zum Programm wie die musikalische Untermalung durch den Steinheimer Sänger und Gitarristen Jörg Sanders.

Der „E(h)röffnungsabend“ des CCSW ist Aufgalopp zur heißen Fastnachtszeit für die Schwarz-Weißen. Am kommenden Samstag, 8. Februar, steigt ab 19.11 Uhr in der Kulturhalle die erste von drei Sitzungen.

VON HOLGER HACKENDAHL