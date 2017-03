CDU kritisiert die Haushaltsperre

Hanau - Der Magistrat hat auf Initiative von OB Claus Kaminsky eine Haushaltssperre von 6,3 Millionen Euro beschlossen - und erntet damit Kritik von der CDU-Opposition.

Derzeit lägen noch keine belastbaren Zahlen vor, trotzdem greife die Verwaltungsspitze zu diesem scharfen haushaltspolitischen Instrument. „Wurde bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2016/2017 zu blauäugig auf der Einnahmenseite gerechnet?“, fragen die CDU-Fraktionschefin Isabelle Hemsley und der finanzpolitische Sprecher Dr. Peter Schäfer. Bei jedem Bürger rufe die Vorsorgemaßnahme nur Kopfschütteln hervor. Denn im Grunde bedeute die Haushaltssperre nichts anderes „als dass ein Privatmann am 5. eines Monats schon weiß, dass er am 30. kein Geld mehr hat. So kann ordentliche Haushaltsführung nicht aussehen“, meint die CDU.

Bereits die Haushaltsaufstellung müsse sich am Vorsichtsprinzip orientieren, mahnt die CDU. Hierzu gehöre ein Puffer für absehbare zusätzliche Kosten wie die nun feststehenden Tariferhöhungen von 750.000 Euro, die nicht überraschend seien.

Alles zur Kommunalpolitik in Hanau

Einmal mehr werde zur Begründung der Haushaltssperre auf die schlecht kalkulierbare Gewerbesteuer verwiesen. Dies hinterlasse bereits jetzt den faden Beigeschmack, so die CDU, dass das Gewerbesteueraufkommen in 2016/2017 trotz guter Konjunktur wieder schlechter als erwartet sein wird.

Die Union will im Vorfeld der nächsten Haushaltsberatungen einfordern, dass Kaminsky dem Stadtparlament die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten beiden Jahren klar aufzeigt und sich der Gewerbesteueransatz im kommenden Haushalt daran orientiert. (cs.)

Kommunen ächzen unter drastisch gestiegenen Sozialausgaben Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa