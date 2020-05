Corona in Hanau: Erwartungen vieler Händler unerfüllt

Dennoch öffnen Geschäfte am Sonntag

+ © picture alliance/Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Bereits am vergangenen Sonntag nutzten einige Händler in Hanau die Möglichkeit der Ladenöffnung. (Symbolbild) © picture alliance/Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Bereits am vergangenen Sonntag (17.05.2020) nutzten einige Händler in Hanau die Möglichkeit der Ladenöffnung. Im Rahmen seiner aktuellen Verordnung hat das Land Hessen die Öffnung des Handels an Sonntagen erlaubt. Von 13 bis 18 Uhr darf verkauft werden, einen besonderen Anlass dafür braucht es nicht.