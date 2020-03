Klatschen für die „Coronahelden“

„Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. “ Dieses Zitat des Schauspielers Ewald Balser beschreibt die aktuelle Situation nach den Worten von Oberbürgermeister Claus Kaminsky perfekt.

Hanau – „Dabei finden sich die Frauen und Männer, die sich über die Pflicht hinaus engagieren, bei der Polizei ebenso wie bei den Rettungs- und Pflegekräften bis hin zum Personal, das in den Supermärkten dafür sorgt, dass die Versorgung auch in diesen schwierigen Zeiten funktioniert, oder in der unmittelbaren Nachbarschaft. “ Als eine tolle Geste der Wertschätzung bezeichnet der OB deshalb die Aktion „Wir applaudieren unseren #Coronahelden“, die derzeit in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorgt. Im Mittelpunkt steht dabei die Verabredung, als Dank für diesen Einsatz im Interesse der Gemeinschaft jeden Abend um 21 Uhr am geöffneten Fenster oder auf dem Balkon laut zu klatschen und zu jubeln.

„Auch in unserer Stadt wird unter dem Motto ‚Hanau applaudiert mit - Wir danken allen Helfern!’ dazu aufgerufen und es wäre ein schönes Zeichen, wenn sich möglichst viele einreihen“, hofft Kaminsky auf eine noch regere Beteiligung in der Hanauer Bürgerschaft, nachdem in den letzten Tagen in einigen Straßenzügen bereits lauter Applaus zu hören war. „Wir müssen zwar Abstand halten, aber dieses lautstarke Signal verbindet auch über alle räumliche Distanz hinweg.“

