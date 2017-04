„Nicht mehr Kriminelle als anderswo in Hanau“

Hanau - Im Zusammenhang mit der Daimlerstraße fällt vielen Hanauern vor allem das Stichwort Kriminalität ein. Doch Hanaus Polizeichef, Polizeioberrat Burkhard Kratz, warnt vor voreiligen Schlüssen.

Es sei keineswegs so, dass im Stadtteil Südost tatsächlich häufiger als im Rest von Hanau verübte Straftaten wie Taschendiebstähle oder Straßenraub, etwa im Bereich des Hauptbahnhofs, des Hauptfriedhofs oder rund um die Ehrensäule, vornehmlich Bewohnern der Daimlerstraße zuzuschreiben seien. „In der Daimlerstraße wohnen nicht grundsätzlich mehr Kriminelle als in anderen Hanauer Stadtquartieren auch“, ist Kratz überzeugt. Erst kürzlich sei es der Polizei erneut gelungen, einen Straßenraub zu klären, der unweit der Daimlerstraße verübt wurde, dessen mutmaßlicher Täter aber ganz woanders wohne.

Mehr zum Thema: Rumänenhäuser werden zur Dauerbaustelle Spielplatz vorerst gesperrt Gleichwohl bilde die Daimlerstraße einen Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit. So nähmen sich zwei Beamte ganz speziell dieses Quartiers an. „Diese Kollegen sind den Bewohnerinnen und Bewohnern dort bereits bekannt und genießen bei ihnen großen Respekt“, versichert der Polizeioberrat. Bei ihren Ermittlungen vor Ort - oft gehe es dabei um Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz von Fahrzeugen - würden die Beamten von den Bewohnen häufig sogar aktiv unterstützt.

Zur Entspannung beigetragen habe, dass die Fluktuation in der Daimlerstraße bei Weitem nicht mehr so groß sei, wie in 2013/14. Polizeichef Kratz lobt insbesondere die soziale Arbeit der Stadt Hanau und des Internationalen Bundes und die „hervorragende Zusammenarbeit mit ihnen“. Erste Erfolge bei der Integration der Zugewanderten seien nicht zu übersehen. Gleichwohl, so der Polizeichef, wäre es aus polizeilicher Sicht „sicher besser, wenn in der Daimlerstraße nicht so viele Zuwanderer an einem Ort konzentriert wären, sondern die Menschen mehr übers Stadtgebiet verteilt wären.“ Das, so Kratz, würde die Integration erleichtern. (did)

