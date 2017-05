DFB-Akademie in Hanau?

Main-Kinzig-Kreis - Der Main-Kinzig-Kreis sollte sich in Abstimmung mit den Gemeinden um die Ansiedlung der geplanten DFB-Akademie bemühen, befinden der Kreisvorsitzende der FDP Main-Kinzig, Kolja Saß, sowie die FDP-Bundestagskandidaten Dr. Ralf-Rainer Piesold und Pierre Kurth in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Als Standort für die Akademie haben die Liberalen dabei insbesondere das Hanauer Herbert-Dröse-Stadion im Blick. Hintergrund des Vorschlags sei die Zitterpartie in Frankfurt, bei der es sich abzeichne, dass der geplante Standort in Frankfurt wohl nicht zustande kommen werde und die Ankündigung des DFB, sich nach weiteren Standorten umzuschauen, heißt es in dem Schreiben. Der Main-Kinzig-Kreis sei nun ein prädestinierter Standort für die Akademie, da er einerseits dicht an Frankfurt liege und über eine hervorragende Infrastruktur verfüge, so die FDP-Politiker.

Dass die Planung in Frankfurt ins Stocken geraten ist, läge an der juristischen Auseinandersetzung um die Zukunft der alten Galopprennbahn. Der Zweite Senat des Oberlandesgerichts habe deutlich gemacht, dass er die Revision seines künftigen Urteils vor dem Bundesgerichtshof zulassen wird. Nach Ansicht der FDP kann man davon ausgehen, dass es mindestens zwei Jahre dauern werde, bis überhaupt eine Verhandlung vor dem BGH eröffnet werde und sich der DFB nach Ablauf der vereinbarten Frist am 19. Mai auch in anderen Städten umsehen werde. „Höchste Eile ist geboten", heißt es in der Erklärung. Für die Liberalen steht fest, dass das Rhein-Main-Gebiet durch die Ansiedlung der DFB-Akademie aufwertet würde.

Der Landrat sollte nun mit seinen Amtskollegen und speziell dem Hanauer Oberbürgermeister prüfen, wo geeignete Standorte im Kreis zu finden seien. Käme das Dröse-Stadion nicht in Betracht, so gäbe es im Kreis noch weitere Standorte, so die Liberalen. Die FDP-Kreistagsfraktion berät derzeit über einen entsprechenden Prüfantrag, den sie bei der nächsten Kreistagssitzung am 9. Juni einbringen will, heißt es in der Presseerklärung. (lho)

