Wunsch nach mehr Polizei auf den Straßen

Diskussion um Sicherheit in Hanau

Hanau - Bringt die von der Koalition aus SPD, Grünen, Bürgern für Hanau und FDP gewollte Videoüberwachung an zentralen Plätzen einen besseren Schutz vor Straftaten? Oder suggerieren die Kameras nur ein falsches Sicherheitsgefühl, wie es vonSeiten der Kritiker, jüngst der Alternativen Linken Liste (ALL), heißt? Von Laura Hombach

Seit Monaten wird über die Sicherheit auf Hanaus Straßen und Plätzen diskutiert. An Brisanz gewinnt das Thema nun, seitdem ein Angriff auf ein Ehepaar an der Phillipsruher Allee am ersten Weihnachtsfeiertag eine Diskussion in den sozialen Netzwerken entfacht hat und eine Lokalzeitung mit Blick auf weitere vier Vorfälle im Dezember über eine „Häufung von Straftaten“ in der Brüder-Grimm-Stadt berichtet hatte. Eine Häufung, die von der Polizei indes nicht bestätigt wird. Man könne keinen signifikanten Anstieg feststellen, so die Antwort aus dem Polizeipräsidium Südhessen auf eine Anfrage unserer Zeitung. Gleichwohl meldeten sich nach dem Vorfall an der Phillipsruher Allee in den sozialen Netzwerken zahlreiche Bürger zu Wort, die über ein mangelndes Sicherheitsgefühl auf Hanaus Straßen klagten und mehr Polizeieinsatz forderten.

Mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, das fordert auch der SPD-Landratskandidat Thorsten Stolz. Er meldet sich in der Diskussion um die Sicherheit auf Hanaus Straßen nun ebenfalls zu Wort, um seiner in den vergangenen Monaten bereits mehrfach gestellten Forderung nach mehr Polizeipräsenz im öffentlichen Raum Nachdruck zu verleihen. „Die Menschen erwarten zurecht wieder ein Gefühl an mehr Sicherheit und mehr Bürgernähe.“ Der SPD-Landratskandidat beklagt eine mangelnde Besetzung der Polizeistationen im Main-Kinzig-Kreis. Weshalb er sich auch weiterhin bei der Landesregierung dafür einsetzen werde, dass der Main-Kinzig-Kreis deutlich von der angekündigten Einstellungsoffensive, bei der bis zum Jahr 2020 hessenweit rund 1 150 zusätzliche Stellen bei der Polizei geschaffen werden sollen, profitiert, so Stolz.

Bei der Hanauer Polizei hat man derweil Konsequenzen aus den jüngsten Vorfällen gezogen. Die Streifentätigkeit wurde intensiviert und auch mit der Unterstützung der Bereitschaftspolizei bislang 15 Kontrollen durchgeführt, hieß es gestern aus dem Polizeipräsidium. Allerdings besäßen diese Kontrollen grundsätzlich „deliktsübergreifenden Charakter“.

Zudem gäbe es gemeinsame Streifen von Schutzpolizei und Ordnungsamt. Darüber hinaus arbeiteten Stadt und Polizei kontinuierlich zusammen, um präventive Maßnahmen zu optimieren und das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, heißt es aus dem Polizeipräsidium. Um das Thema „Innere Sicherheit“, speziell auch die Videoüberwachung in Hanau und die Ausstattung der Polizei, geht es am Donnerstag, 12. Januar, ab 19.15 Uhr auch bei einer öffentlichen Ortsverbandssitzung der Hanauer Grünen im Umweltzentrum am Philipp-August-Schleißner-Weg. Zu Gast sind der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Jürgen Frömmrich, und der Grünen-Landratskandidat Rainer Bousonville. Alle Interssierten sind zu der Veranstaltung eingeladen.