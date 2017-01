Diskussion über Videoaugen in der Innenstadt geht weiter

„Das ist doch nur eine politische Beruhigungspille“

Hanau - Bringen mehr Videokameras auf öffentlichen Plätzen mehr Sicherheit? Allenthalben wird darüber diskutiert. Auch in Hanau.

SPD, Grüne, FDP und BfH haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass am Marktplatz, am Freiheitsplatz und am Forum Hanau Richtung Hammerstraße Videokameras aufgestellt werden. Nach einer ersten Debatte in der Stadtverordnetenversammlung wurde das Thema kürzlich in den parlamentarischen Ausschuss verwiesen. Dort will man mit Polizei und Datenschutz über die Videoüberwachung in der City beraten, die 200.000 Euro kosten soll. Die Statistik rechtfertige die Installation von Videoaugen nicht, meinen die Linken. Jede Straftat sei eine zu viel, so Eric Ludwig, Mitglied des Ortsbeirats Innenstadt, für die Alternative Linke Liste. Egal, ob eine Geldbörse geklaut wird oder es zu Pöbeleien kommt - auch kleinere Vergehen müssten strafrechtlich verfolgt werden. Die Polizei leiste hier einen wichtigen Beitrag.

Lesen Sie dazu auch: Plädoyer für Videoaugen in der Hanauer City Politische Jugendverbände fordern Abkehr von Videoüberwachung Videoüberwachung: „Falsches Signal gesetzt“ Die Statistik soll nach Ansicht der Befürworter von Videoaufzeichnungen zeigen, so Ludwig, dass es auf dem Freiheitsplatz alle acht Tage zu einer Straftat kommt. „Was zunächst nach einer Häufung aussieht, ist - wenn man bedenkt, dass das Einkaufszentrum damit wirbt, dass es von über drei Millionen Kunden frequentiert wird - eine geradezu traumhaft geringe Quote von Delikten.“, meint der Linken-Vertreter. Er sieht in den Zahlen keine Häufung von Straftaten. „Außerdem ist es eben so, dass Brieftaschen auf Märkten und Festen gestohlen werden“, meint er. „Demgegenüber erfolgen Gewalttaten oft im privaten Umfeld oder bei Veranstaltungen wie Fußballspielen oder Bierfesten und nicht auf öffentlichen Plätzen und Märkten.“

Bei der Videoüberwachung gehe es doch „nur um eine politische Beruhigungspille, nicht um die Verhinderung von Kriminalität“. Videoaufzeichnungen seien viel billiger als zusätzliche Polizisten. Aber nur die Polizei könne Verbrechen verhindern. „Mit Videoaufzeichnungen werden Verbrechen nicht verhindert, sondern nur bessere Beweise gesammelt, um die Tat aufzuklären, vorausgesetzt die Aufzeichnungen sind verwendbar.“ Gut frequentierte öffentliche Bereiche seien der beste Schutz gegen Gewalttaten. Demgegenüber seien die Probleme mit Taschendieben und Trickbetrügern vernachlässigbar. Ludwig: „Es gibt keine Veranlassung Ängste anzufachen.“ Außerdem gebe es andere Gefahren, die nichts mit Kriminalität zu tun haben, aber ein erheblich größeres Risiko seien: „Überhöhtes Tempo und Rücksichtslosigkeit im Straßenverkehr nehmen immer mehr zu.“ (cs.)